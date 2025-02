Gears of War Remastered Trilogy kommt angeblich auch für PS5

Xbox überrascht uns erneut! Bereits Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Microsoft viele Xbox-Highlights auf die PS5 bringen wird. Letztes Beispiel war Forza Horizon, dass bereits im PlayStation Store gesichtet wurde und bald erscheinen soll. Jetzt ist auch die Gears of War-Trilogie (Remastered) für die PlayStation 5 (PS5) im Gespräch! Liegen die Zeiten reiner Konsolenexklusivität hinter uns?

Microsoft „verkauft“ sein Xbox-Familiensilber. Nachdem Forza Horizon durchgedrungen ist, Halo: The Master Chief Collection ebenso kommen soll wird auch Gears of War anscheinend für die PS5 kommen. Xbox setzt auf mehr Plattformen und bringt bekannte Spiele auch auf andere Plattformen.

Kommt die Gears of War-Trilogie (Remastered) für PS5?

Der spanische Gaming-Insider eXtas1s, der bereits in der Vergangenheit Xbox-Titel durchsickern ließ, berichtet nun von einer in Arbeit befindlichen Gears of War-Sammlung (via YouTube). Zuvor wurde angenommen, dass lediglich Gears of War: Ultimate Edition auf der PS5 erscheint – jetzt spricht jedoch vieles dafür, dass die gesamte Trilogie an den Start geht.

Dabei sollen Gears of War, Gears of War 2 und Gears of War 3 neu aufgelegt werden, sodass du sie nicht nur auf der Xbox, sondern auch auf dem PC und der PS5 spielen kannst. Zum allerersten Mal erscheinen alle drei Spiele auch abseits der Xbox. Während Gears of War: Ultimate Edition das erste Spiel bereits modernisiert und für den PC adaptiert hat, warten die beiden Nachfolger schon seit geraumer Zeit auf ihr Remaster.

Der Insider sagt, dass die Gears of War-Sammlung Cross-Play unterstützen wird. Damit können Xbox- und PS5-Spieler gemeinsam im Multiplayer- oder Koop-Modus antreten. Eine gute Sache, wenn das wirklich stimmt. Aktuell bleibt unklar, ob ein Multiplayer-Modus Teil des Pakets sein wird. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass ähnlich wie bei Halo: The Master Chief Collection ein umfangreicher Multiplayer-Modus entwickelt wird, der sämtliche Karten, Waffen und weitere Inhalte integriert.

Wir sind schon gespannt, wann Microsoft es offiziell machen wird. Immerhin war zuvor Sea of Thieves für die PS5 „nur“ ein Gerücht, bis es tatsächlich für die Sony-Konsole veröffentlicht wurde. Und dort konnte das Rare-Spiel auch tatsächlich einschlagen und sich innerhalb kürzester Zeit in den Top-Downloads wiederfinden.