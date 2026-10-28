GTA 6 braucht offenbar 210 GB Speicherplatz: Auf der PlayStation 5 wird es jetzt richtig eng

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 soll auf der PlayStation 5 satte 210 GB groß sein. Damit bekommen wir erstmals eine konkrete Zahl für die Downloadgröße von Grand Theft Auto VI. Wer seine PS5-SSD schon jetzt bis obenhin gefüllt hat, sollte vor dem 12. November also besser ein wenig aufräumen.

Die Angabe stammt vom bekannten PlayStation-Backend-Tracker PlayStation Game Size. Demnach liegt die Standard Edition von GTA 6 derzeit bei 210 GB Downloadgröße. Entwickler Rockstar Games selbst hat die 210 GB bislang allerdings nicht offiziell bestätigt.

Das ist ein wichtiger Unterschied. Die aktuell hinterlegte Größe kann sich bis zum Preload noch verändern. Ein Day-One-Update könnte den benötigten Speicher ebenfalls erhöhen oder einzelne Dateien ersetzen.

210 GB belegen fast ein Drittel einer ersten PS5

Gerade Besitzer einer ursprünglichen PlayStation 5 dürften die Zahl schnell bemerken. Von der internen SSD stehen dort rund 667 GB tatsächlich für Spiele zur Verfügung. GTA 6 würde mit 210 GB damit knapp ein Drittel des nutzbaren Speichers für sich beanspruchen. Und dabei geht es nur um die derzeit gemeldete Standard Edition auf PS5.

Wie groß GTA 6 auf Xbox Series X/S wird, ist noch nicht bekannt. Auch bei der Ultimate Edition könnte sich die Größe durch zusätzliche Inhalte unterscheiden. Dazu kommt künftig GTA Online, wobei Rockstar noch nicht erklärt hat, ob dessen nächste Version komplett im Hauptdownload steckt oder separat installiert werden kann.

Dass Grand Theft Auto VI riesig wird, überrascht natürlich kaum. Leonida ist laut Rockstar die bislang größte Spielwelt des Studios und soll gleichzeitig wesentlich dichter mit Innenräumen, NPCs, Aktivitäten und dynamischen Ereignissen gefüllt sein.

Der „GTA 6“-Preload startet am 12. November

Zumindest gibt Rockstar Spielern genügend Zeit für den Download. Der offizielle Preload startet am 12. November 2026. Damit bleiben sieben Tage, bevor GTA 6 am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint.

Bei 210 GB dürfte diese Woche für viele Spieler tatsächlich notwendig werden. Gerade mit langsameren Internetanschlüssen kann ein Download dieser Größenordnung mehrere Stunden dauern.

Auch GTA 6 in der Box erspart dir den Download nicht

Wer jetzt denkt, einfach die „physische Version“ zu kaufen, hat allerdings Pech. Rockstar Games hat bereits offiziell bestätigt, dass die Handelsversion des Spiels keine Disc enthält. In der Verpackung steckt lediglich ein Download-Code. Auch Käufer der Box müssen deshalb das komplette Spiel herunterladen. Die Retail-Version wird ebenfalls ab dem 12. November ausgeliefert, damit der Preload rechtzeitig starten kann.

Damit bekommt diese Entscheidung plötzlich noch mehr Gewicht. Bei einer tatsächlichen Downloadgröße von 210 GB ist die Box letztlich nur der Schlüssel zu einer ziemlich großen Datei.

Eine offizielle Speicherplatzangabe von Rockstar Games fehlt trotzdem noch. Sollte sie stimmen, beginnt die erste Mission in GTA 6 schon eine Woche vor Release: Platz auf der Konsolen-Festplatte schaffen. Eine friedliche Koexistenz mit Call of Duty dürfte schwierig werden, wenn man sonst auch noch Spiele haben möchte. Das aktuelle Modern Warfare 4 samt Warzone und DMZ benötigt ungefähr 160 GB. Die Kampagne kann man schonmal deinstallieren, wenn man sie fertig hat und so rund 42 GB einsparen.

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