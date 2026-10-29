Neue Nintendo Konsole? Samsung-Chip entfacht Switch 2 Lite-Spekulationen

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Samsung hat ein neues Fertigungsverfahren für Chips entwickelt, welches Spekulationen über eine mögliche Nintendo Switch 2 Lite befeuert. Die neue Technologie könnte leistungsfähigere und energieeffizientere Chips ermöglichen und gleichzeitig Platz sparen. Ein offizielles Interesse von Nintendo gibt es aber bislang nicht.

Neue Chip-Technologie

Samsung arbeitet an einem neuen Fertigungsverfahren namens 8LPU+, welches zukünftige Chips leistungsfähiger und effizienter machen soll. Damit wären eine um 12 Prozent höhere Leistung und ein um 15 Prozent geringerer Energieverbrauch möglich. Die Chipfläche könnte zudem um 8 Prozent kleiner ausfallen. Samsung will die neue Technologie am 14. Dezember 2026 auf der Fachveranstaltung IEEE International Electron Devices Meeting vorstellen.

Was hat das mit Nintendo zu tun?

Bislang gibt es keinen bestätigten Zusammenhang zwischen dem neuen Fertigungsverfahren und einer zukünftigen Nintendo Konsole. Die Spekulationen gehen unter anderem auf ein von Nintendo angemeldetes Patent zurück, das eine verbesserte Variante des in der Switch 2 verwendeten Nvidia-Chips betreffen könnte. Ein solcher Chip könnte bei geringerem Stromverbrauch und reduzierter Wärmeentwicklung leistungsfähiger arbeiten und kompakter ausfallen.

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Switch 2 Lite?

Eine Idee, welche Nintendo uns bereits vorgemacht hat, wäre als nächstes eine Switch 2 Lite zu entwickeln. Eine kleinere und vor allem günstigere Version der Nintendo Switch 2 könnte Spieler ansprechen, die hauptsächlich unterwegs und ohne externen Monitor spielen. Nintendo könnte dabei wieder auf abnehmbare Joy-Con 2 verzichten.

Oder doch eine Switch 2 „Pro“?

Denkbar wäre auch eine weitere Variante: statt einer kleineren Konsole könnte Nintendo eine überarbeitete Version der regulären Switch 2 mit einem effizienteren Chip entwickeln. Eine solche Revision könnte beispielsweise die Akkulaufzeit verbessern oder die Wärmeentwicklung reduzieren, ohne das grundsätzliche Konzept der Konsole zu verändern.

Würde der Chip die Konsole tatsächlich günstiger machen?

Ob eine solche Switch 2-Version tatsächlich günstiger wäre, ist nicht so sicher. Selbst wenn die Kosten für den Chip sinken sollten, könnten andere, mittlerweile teurere Komponenten wie Arbeitsspeicher und interner Speicher höhere Kosten verursachen. Deshalb muss eine Switch 2 Lite-Version nicht deutlich günstiger ausfallen.

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Weder Nintendo noch Samsung haben bislang eine Zusammenarbeit bestätigt. Die Switch 2 dürfte aber einen ähnlichen Weg wie die Switch 1 gehen. Von der erschienen eine überarbeitete Version, eine Switch Lite und eine Switch OLED.

Quelle: bsky.social via ninpatentswatch.bsky.social