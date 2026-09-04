Final Fantasy Resonance: Demo bietet bis zu fünf Stunden Spielzeit

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Wer vor dem Release einen Blick auf Final Fantasy Resonance werfen möchte, bekommt dazu ab sofort Gelegenheit. Square Enix hat eine Demo zum kommenden rundenbasierten HD-2D-Rollenspiel veröffentlicht. Diese steht für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch sowie für PC über Steam und den Microsoft Store zur Verfügung.

Dabei handelt es sich nicht nur um einen kurzen Vorgeschmack. Die Demo umfasst den Spielauftakt bis zum Ende des ersten Kapitels und soll damit etwa drei bis fünf Stunden Spielzeit bieten. Wer sich anschließend für die Vollversion entscheidet, muss außerdem nicht noch einmal von vorne beginnen.

Der in der Demo erreichte Fortschritt lässt sich zum Release in die Vollversion von Final Fantasy Resonance übertragen. Spieler können damit bereits vor der Veröffentlichung ihre Reise durch das Königreich Grandshelt beginnen und später direkt an der erreichten Stelle weiterspielen.

Lange müssen Fans anschließend nicht auf die vollständige Version warten. Final Fantasy Resonance erscheint am 22. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch sowie für PC über Steam und den Microsoft Store.

Entwickelt wird das Rollenspiel gemeinsam von Square Enix und Lancarse, während Square Enix selbst als Publisher fungiert.

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Final Fantasy trifft erstmals auf HD-2D

Optisch verbindet Final Fantasy Resonance die Pixel-Art der klassischen Serienteile mit einer modernen HD-2D-Präsentation. Laut Square Enix handelt es sich um den ersten Titel der Reihe, der vollständig auf diesen Grafikstil setzt.

Die Entwickler greifen dabei die Frage auf, wie sich die klassische Pixel-Optik von Final Fantasy hätte weiterentwickeln können. Pixelige 3D-Modelle treffen auf dynamische Kameraperspektiven, wodurch die Inszenierung trotz der bewussten Orientierung an den frühen Spielen moderner und cineastischer ausfallen soll.

Auch inhaltlich greift das Rollenspiel zahlreiche bekannte Elemente der Reihe auf. Luftschiffe, Kristalle, Esper und Mogrys sind Teil der Spielwelt und werden in die Geschichte eingebunden.

Statt eines actionorientierten Kampfsystems setzt Final Fantasy Resonance auf klassische rundenbasierte Gefechte. Dabei spielt das gezielte Ausnutzen gegnerischer Schwächen eine wichtige Rolle.

Wer die richtigen Schwachstellen trifft, kann seine Gegner ins Wanken bringen und den sogenannten Stagger-Zustand auslösen. Wird die Verteidigung eines Feindes durchbrochen, erhalten die Spieler zusätzliche Züge und können die Gelegenheit für besonders mächtige Resonance-Angriffe nutzen.

Damit verbindet das Spiel klassische rundenbasierte Mechaniken mit einem System, bei dem die richtige Planung der einzelnen Aktionen entscheidend für den Verlauf eines Kampfes sein kann.

Bekannte Final Fantasy Charaktere kehren als Visions zurück

Eine weitere zentrale Spielmechanik sind die sogenannten Visions. Dabei handelt es sich um Echos bekannter Charaktere aus der Geschichte von Final Fantasy, die das eigene Team im Kampf unterstützen.

Die verschiedenen Visions verfügen über individuelle Fertigkeiten und Fähigkeiten. Dadurch sollen Spieler zusätzliche Möglichkeiten erhalten, ihre Gruppe anzupassen und unterschiedliche Strategien für die Kämpfe zusammenzustellen.

Die Geschichte selbst dreht sich um eine Gruppe schicksalhaft miteinander verbundener Gefährten. Gemeinsam reisen sie durch Grandshelt und versuchen, die Wahrheit hinter einer Macht aufzudecken, die alles zu vernichten droht.

Abseits der Hauptgeschichte soll es in Final Fantasy Resonance zahlreiche zusätzliche Herausforderungen und Geheimnisse zu entdecken geben. Dabei greift Square Enix ebenfalls auf bekannte Namen und Elemente aus der langen Geschichte der Reihe zurück.

Spieler können beispielsweise auf den wandernden Schwertmeister Gilgamesh treffen oder sich im Kolosseum verschiedenen Monstern stellen, um Belohnungen zu erhalten. Mit der Chamber of Arms wartet zudem ein weiterer optionaler Bereich. Dort sind mächtige Gegner in legendären Waffen versiegelt und müssen im Kampf bezwungen werden.

Auch die Ultima Weapon gehört zu den Herausforderungen des Spiels. Spieler können sich dem bekannten Gegner in einem großen Duell stellen.

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Demo bietet mehrere Stunden vor dem Release

Mit einer Spielzeit von rund drei bis fünf Stunden bietet die Demo einen umfangreichen Einblick in Final Fantasy Resonance. Da das komplette erste Kapitel enthalten ist, können Spieler nicht nur das Kampfsystem ausprobieren, sondern sich auch mit der HD-2D-Grafik, der Spielwelt und den grundlegenden Mechaniken vertraut machen.

Durch die Möglichkeit, den Spielstand später zu übertragen, dient die Demo gleichzeitig als direkter Einstieg in das vollständige Abenteuer. Wer bereits jetzt beginnt, kann seinen Fortschritt am 22. Oktober auf PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch oder PC fortsetzen.