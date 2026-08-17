Kingdom Hearts 4 kommt erst Ende 2027, doch der neue Trailer macht das Warten leichter

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach mehr als vier Jahren des Wartens gibt es endlich einen offiziellen Zeitraum für Kingdom Hearts 4. Square Enix bestätigt, dass Soras nächstes großes Abenteuer Ende 2027 erscheinen wird.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Disney D23 2026 Showcase. Gleichzeitig veröffentlichte Square Enix einen neuen Trailer, der erstmals eine große Disney-Welt des Spiels zeigt: Pixars Coco.

Damit bewahrheitet sich gleichzeitig ein Gerücht, über das wir bereits im Februar berichtet hatten. Damals hieß es, dass Kingdom Hearts 4 für Winter 2027 geplant sei. Was damals noch ein Leak war, ist nun zumindest beim Zeitraum offiziell.

Coco wird zur neuen Disney-Welt

Der neue Trailer führt Sora in das farbenfrohe Reich der Toten aus Coco. Dort bekommt er nicht nur ein passendes Outfit, sondern natürlich auch ein neues Schlüsselschwert. Die Entwickler zeigen dabei deutlich mehr Gameplay als bei früheren Präsentationen. Sora kämpft erneut mit schnellen Kombinationen gegen Herzlose und kann sein Schlüsselschwert während der Kämpfe verwandeln.

Serienschöpfer Tetsuya Nomura erklärte auf der D23, dass das Entwicklerteam bewusst nach Disney-Filmen sucht, die sich nicht nur optisch gut in Kingdom Hearts einfügen. Die Welten sollen auch interessante Möglichkeiten für das Gameplay bieten. Coco sei dafür besonders geeignet gewesen. Damit ist Coco gleichzeitig die erste offiziell vorgestellte Disney-Welt für Kingdom Hearts 4.

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Kingdom Hearts 4: Auch Mickey bekommt eine ungewöhnliche Rolle

Doch bei Coco bleibt es nicht. Während der D23-Präsentation stellte Square Enix außerdem eine neue Paper Mickey Mouse-Welt vor. Dort wird Mickey selbst spielbar. Die Umgebung erinnert an ein Bilderbuch und funktioniert spielerisch deutlich anders als klassische Kingdom Hearts-Welten. Mickey kann sich unter anderem durch Risse in Wänden bewegen, sich in ein Flugzeug verwandeln und Rätsel lösen.

Auch Maleficent kehrt zurück und soll diesmal eine größere Rolle in der Geschichte übernehmen. Donald, Goofy und König Mickey sind ebenfalls wieder dabei. Sora selbst steckt weiterhin in Quadratum fest. Die realistischere Welt erinnert stark an das echte Shibuya in Tokio und bildet einen deutlichen Kontrast zu den typischen Disney-Schauplätzen der Reihe.

Square Enix hatte bereits im Juni bestätigt, dass Kingdom Hearts 4 nicht nur für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint. Auch die Nintendo Switch 2 bekommt eine eigene Version.