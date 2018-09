Disney scheut keine Kosten und Mühen. Wie Square Enix und das Mickey-Mouse-Unternehmen haben heute bekannt gegeben, dass Kingdom Hearts 3 (Kingdom Hearts 3) die originalen Synchronsprecher aus den Disney-Filmen verpflichtet wurden.

Hier die Besetzungsliste der Synchronisation:

Josh Gad (Die Eiskönigin – Völlig unverfroren, Die Schöne und das Biest) als Olaf aus Die Eiskönigin – Völlig unverfroren

(Die Eiskönigin – Völlig unverfroren, Die Schöne und das Biest) als Olaf aus Die Eiskönigin – Völlig unverfroren Kristen Bell (Die Eiskönigin – Völlig unverfroren, Veronica Mars, Nie wieder Sex mit der Ex) als Anna aus Die Eiskönigin – Völlig unverfroren

(Die Eiskönigin – Völlig unverfroren, Veronica Mars, Nie wieder Sex mit der Ex) als Anna aus Die Eiskönigin – Völlig unverfroren Idina Menzel (Die Eiskönigin – Völlig unverfroren, Verwünscht, Rent) als Elsa aus Die Eiskönigin – Völlig unverfroren

(Die Eiskönigin – Völlig unverfroren, Verwünscht, Rent) als Elsa aus Die Eiskönigin – Völlig unverfroren Jonathan Groff (Die Eiskönigin – Völlig unverfroren, Mindhunter, American Sniper) als Kristoff aus Die Eiskönigin – Völlig unverfroren

(Die Eiskönigin – Völlig unverfroren, Mindhunter, American Sniper) als Kristoff aus Die Eiskönigin – Völlig unverfroren Zachary Levi (Rapunzel – Neu verföhnt, Chuck, Thor: The Dark Kingdom) als Flynn Rider aus Rapunzel – Neu verföhnt

(Rapunzel – Neu verföhnt, Chuck, Thor: The Dark Kingdom) als Flynn Rider aus Rapunzel – Neu verföhnt Donna Murphy (Rapunzel – Neu verföhnt, Center Stage) als Gothel aus Rapunzel – Neu verföhnt

(Rapunzel – Neu verföhnt, Center Stage) als Gothel aus Rapunzel – Neu verföhnt John Ratzenberger (Toy Story, Cheers, Die Unglaublichen, Coco) als Specky aus Toy Story

(Toy Story, Cheers, Die Unglaublichen, Coco) als Specky aus Toy Story Wallace Shawn (Toy Story, Die Braut des Prinzen, Good Wife) als Rex aus Toy Story

(Toy Story, Die Braut des Prinzen, Good Wife) als Rex aus Toy Story Tate Donovan (Hercules, O.C., California, Argo) als Hercules aus Hercules

(Hercules, O.C., California, Argo) als Hercules aus Hercules Kevin R. McNally (Fluch der Karibik-Reihe) als Gibbs aus der Fluch der Karibik-Reihe

(Fluch der Karibik-Reihe) als Gibbs aus der Fluch der Karibik-Reihe Tony Anselmo als Donald Duck

als Donald Duck Bill Farmer als Goofy

Eine deutsche Synchronisation wird es wohl wie in den HD-Remastered-Versionen auch bei Kingdom Hearts 3 NICHT gegen. Der Titel erscheint am 29. Januar 2019 für Xbox One und PlayStation 4.