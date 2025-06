Dune: Awakening – So vergrößerst du deine Basis und erweiterst die maximale Baufläche

In Dune: Awakening von Funcom wächst dein Bedarf an Platz schnell: Mehr Raffinerien, mehr Lager, mehr Fahrzeuge – und plötzlich ist deine Basis zu klein. Zum Glück bist du nicht auf die Standardgröße der Sub-Fief-Konsole beschränkt. Mit sogenannten Staking Units kannst du deine Basis deutlich erweitern – sowohl in der Breite als auch in der Höhe.

Was sind Staking Units?

Staking Units sind spezielle Bauobjekte, mit denen du die Grenzen deiner Basis horizontal oder vertikal erweitern kannst. Es gibt zwei Varianten:

Horizontal Staking Unit – erweitert die Fläche seitlich oder nach vorne/hinten.

– erweitert die Fläche seitlich oder nach vorne/hinten. Vertical Staking Unit – erhöht die maximale Bauhöhe (z. B. für mehrstöckige Gebäude).

Beide Varianten verdoppeln die Größe deiner bestehenden Baufläche – ideal für große Produktionsbasen oder PvP-Festungen.

So bekommst du Staking Units in Dune: Awakening

1. Forschung freischalten

Du musst zuerst das Staking Unit Set im Forschungsbaum freischalten.

im Forschungsbaum freischalten. Kosten: 10 Intel-Punkte

Zu finden im Bereich „Steel Tree“ oder „Basisbau“.

2. Survival-Fabricator bauen

Wird benötigt, um Staking Units herzustellen.

Baukosten: 40 Stahlbarren 30 Komplexe Maschinen

Stahl bekommst du durch das Schmelzen von Kohlenstoff-Erz (4x Kohlenstoff = 1x Stahlbarren).

3. Staking Unit herstellen

Rezept für beide Varianten: 15 Stahlbarren 15.000 Solari

Achtung: Die Herstellung ist teuer – plane deine Erweiterung gut!

So platzierst du eine Staking Unit

Staking Unit ins Inventar legen und ausrüsten. Du siehst nun die blauen Grenzen deiner aktuellen Basis. Wähle eine Seite (vorne, hinten, links, rechts) oder die Höhe aus. Platziere die Staking Unit – ein 4-Minuten-Timer startet. Während dieser Zeit kannst du sie noch entfernen. Nach Ablauf ist die Erweiterung permanent und du kannst mit dem Bau beginnen.

Tipp: Vertikale Erweiterungen erhöhen nicht deine Steuern, horizontale hingegen schon.

Tipp: Vertikale Erweiterungen erhöhen nicht deine Steuern, horizontale hingegen schon.