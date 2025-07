Dune: Awakening – So farmst du Spice effizient auf Arrakis

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

In Dune: Awakening von Funcom ist Spice (auch Melange genannt) nicht nur ein wertvoller Rohstoff – es ist das Herzstück des Spiels. Ob für Crafting, Handel oder Charakterverbesserung: Wer die Kontrolle über Spice hat, kontrolliert das Spiel. Hier ist dein umfassender Guide.

Was sind Spice Blows?

Spice Blows sind violette Rauchwolken, die zufällig in der Wüste erscheinen. Sie markieren Stellen, an denen Spice Sand an die Oberfläche gelangt – deine Hauptquelle für Spice.

Werbung

Schnell reagieren: Diese Events sind zeitlich begrenzt und heiß umkämpft.

Diese Events sind zeitlich begrenzt und heiß umkämpft. Gefahr durch Sandwürmer: Je länger du sammelst, desto höher das Risiko, entdeckt zu werden.

Werkzeuge & Methoden zum Sammeln

1. Frühes Spiel: Static Compactor

Kompaktgerät, das Spice Sand zu sammelbaren Haufen verdichtet.

Ideal für Solo-Spieler ohne Fahrzeuge.

2. Späteres Spiel: Sand Crawler

Automatisches Sammelfahrzeug, das Spice beim Überfahren einsammelt.

Muss über das Forschungsmenü freigeschaltet und gebaut werden.

3. Thumper einsetzen

Lockt Sandwürmer gezielt an eine andere Stelle.

Erhöht deine Überlebenschancen beim Sammeln.

Alternative Methoden

Spice-Residue durch Raffinierung

Baue eine Spice Refinery , um Spice Sand in Melange zu verwandeln.

, um Spice Sand in Melange zu verwandeln. Nebenprodukt: Spice Residue, wichtig für High-End-Crafting.

Feindliche Raffinerien plündern

Orte wie Keif’s Triumph oder Imperial Testing Station No. 60 enthalten Spice-Vorräte.

oder enthalten Spice-Vorräte. Risiko: starke NPC-Gegner und PvP-Gefahr.

Handel mit Spielern

Kaufe Spice oder Residue über das Auktionshaus (z. B. in Arrakeen).

Preise schwanken je nach Angebot und Nachfrage.