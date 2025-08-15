Dune Awakening: Hotfix 1.1.20.0 behebt nervige Ruckler und Reise-Fehler

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Manchmal braucht es nach einem riesigen Update noch ein kleines Feintuning und genau das liefert Entwickler Funcom jetzt für Dune Awakening. Der neue Hotfix 1.1.20.0 ist da und kümmert sich um einige besonders nervige Probleme, die nach dem letzten großen Patch aufgetreten sind. Spieler sollten dafür den Client neu starten, falls das Update nicht automatisch erscheint. Die Server waren nur kurz offline und sind inzwischen wieder online.

Im Fokus stehen diesmal vor allem Performance und Stabilität. Ruckler, die vor allem auf niedrigen und mittleren Grafikeinstellungen aufgetreten sind, wurden beseitigt. Außerdem wurde der P83-Reisefehler behoben, der nicht nur Reisen blockierte, sondern in manchen Fällen sogar zum Verlust von Fahrzeugen führte. Gute Nachricht: Betroffene Fahrzeuge werden automatisch wiederhergestellt. Spielende können also aufatmen!

Dune Awakening: Hotfix folgt auf großes Inhalts-Update

Der Fix erscheint nur wenige Tage nach dem umfangreichen Patch 1.1.20, der jede Menge neue Features ins Spiel brachte. Dazu gehörten unter anderem:

Neue Sandbike-Variante

Desert Mechanic -Dekorationen

-Dekorationen Möglichkeit, Pfeiler zwischen Wänden zu platzieren

zu platzieren Verbesserte Ressourcenverwaltung mit Deposit All Blood und Deposit/Extract All Water

Überarbeiteter Solido Replikator für vollständige Basisreplikation

für vollständige Basisreplikation Neue Suchfunktion und überarbeitete Kategorien im Exchange

und überarbeitete Kategorien im Anpassungen, um Schäden durch NPCs in PvE-Zonen zu verhindern

Auch zahlreiche Bugfixes für Fahrzeuge, Kämpfe, UI und Weltgestaltung waren Teil des großen Updates – der Hotfix sorgt nun dafür, dass diese Inhalte auch reibungslos laufen.

Patchnotes zu Hotfix 1.1.20.0

Verbesserte Server- und Client-Stabilität

Ruckler auf niedrigen und mittleren Grafikeinstellungen behoben

P83-Reisefehler behoben, verlorene Fahrzeuge werden wiederhergestellt

Mit Hotfix 1.1.20.0 beweist der Entwickler, dass schnelles Handeln nach einem großen Update entscheidend ist. Dune Awakening läuft jetzt stabiler, Reisen funktioniert wieder problemlos und so bleibt mehr Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was in Arrakis wirklich zählt: Überleben in der Wüste. Wir liefern dir dazu jede Menge hilfreiche Artikel, die dir dabei helfen deine Basis zu vergrößern und wie du die maximale Baufläche erreichst. Außerdem haben wir herausgefunden, wie du am effizientesten Spice abbaust. Wenn du frisch ins Spiel einsteigst, wirst du dich über diesen Guide freuen: Wie du den Ornithopter besonders schnell bekommst!