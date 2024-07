Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Neuer Trailer von der San Diego Comic Con

Die zweite Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ ist nur noch etwas über einem Monat entfernt! Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay sowie zahlreiche Darsteller waren auf der ikonischen Bühne in Halle H in San Diego (Kalifornien, USA) präsent und zeigten neue Einblicke.

Das Highlight des Panels war der erste Trailer zur neuen Staffel, der die 6.500 Fans in der großen Halle des Convention Centers gezeigt wurde. Das Video unterhalb zeigt die Rückkehr Saurons, der nach Jahren des Friedens Dunkelheit und Chaos nach Mittelerde bringt, was bereits in der ersten Staffel angedeutet wurde. Zudem gab es erste Einblicke in die Erschaffung weiterer Ringe der Macht, geschmiedet durch Saurons Täuschung und Manipulation.

Der Trailer zur zweiten Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ präsentierte auch zahlreiche fantastische und beängstigende Kreaturen, darunter eine junge Kankra, Grabunholde, den Höhlentroll Damrod, einen Seewurm und Ents. Große Schlachtszenen, die für die Handlung zentral sind, rundeten den Trailer ab.

Beim Panel nahmen zahlreiche Darsteller teil, darunter Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Maxim Baldry, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sam Hazeldine, Ema Horvath, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Charlie Vickers, Benjamin Walker und Daniel Weyman. Sie sprachen über ihre Rollen in der Prime Video-Serie.

Was passiert in der zweiten Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“?

Wie der Trailer bereits erahnen lässt kehrt Sauron zurück. Ohne Armee oder Verbündete muss er seine Gerissenheit nutzen, um seine Macht wiederherzustellen und die Erschaffung der Ringe der Macht zu überwachen. Die neuen Episoden bringen bekannte Charaktere aus der ersten Staffel in immer tiefere Dunkelheit. Freundschaften werden auf die Probe gestellt, Königreiche drohen zu zerbrechen, und die Mächte des Guten – Elfen, Zwerge, Orks, Menschen, Zauberer und Harfoots – kämpfen tapfer, um einander zu schützen.

Das Serien-Fantasy-Drama spielt Tausende von Jahren vor den Ereignissen von „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“. Die erste Staffel wurde laut Angaben von Prime Video von mehr als 100 Millionen Menschen weltweit gesehen und mehr als 32 Milliarden Minuten gestreamt. Am ersten Tag zog die Serie weltweit über 25 Millionen Zuschauer an, ein Rekord für den Streaming-Dienst.

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ startet am 29. August auf Prime Video. Wie uns die erste Staffel gefallen hat könnt ihr in der Serien-Kritik von Lukas nachlesen.