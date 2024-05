Prime Video: “Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht” kehrt zurück

Endlich ist es soweit! Nach langem Warten hat Prime Video in New York (USA) einen ersten Blick auf die kommende zweite Staffel von “Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht” gewährt. Mit einem beeindruckenden Key Visual und einem spannenden Teaser-Trailer wurden die Fans in die Welt von Mittelerde zurückgeholt. Diese neuen Einblicke versprechen eine packende Fortsetzung, die sich vor allem um den legendären Bösewicht Sauron und die düsteren Ereignisse des Zweiten Zeitalters dreht.

Ab wann geht es los? Markiere schon mal den 29. August 2024 in deinem Kalender, denn dann startet die zweite Staffel weltweit in mehr als 240 Ländern und Territorien. Die erste Staffel war ein Riesenerfolg laut Prime Video und wurde von über 100 Millionen Menschen weltweit gesehen. Kein Wunder also, dass die Vorfreude auf die Fortsetzung riesig ist.

Im neuen Key Visual ist die Rückkehr von Charlie Vickers in der Rolle des Sauron bestätigt. Der erste Teaser-Trailer nimmt dich mit auf eine actiongeladene Reise ins Zweite Zeitalter, wo Saurons Streben nach Macht unaufhaltsam ist.

Freue dich auf die Rückkehr beliebter Charaktere wie Galadriel, Elrond und Celebrimbor. Die neue Staffel verspricht außerdem die Erschaffung weiterer Ringe und wird dich mitnehmen auf eine Reise voller Spannung und düsterer Geheimnisse.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Was passiert in der zweiten Staffel?

In der zweiten Staffel ist Sauron zurück und strebt nach absoluter Macht. Die Charaktere werden vor große Herausforderungen gestellt, während sich die Welt von Mittelerde am Rande des Unheils befindet. Es wird ein Kampf zwischen Gut und Böse entbrennen, bei dem Freundschaften auf die Probe gestellt und Königreiche bedroht werden.

Die zweite Staffel von “Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht” wird von den talentierten Showrunnern J.D. Payne & Patrick McKay produziert. Sei bereit für ein episches Abenteuer in einer Welt voller Gefahren und Magie!

Wie uns die erste Staffel gefallen hat erfährt ihr in unserer Serienkritik.