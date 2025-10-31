Amazon stoppt das „Der Herr der Ringe“-MMO schon wieder

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für Fans von Mittelerde ist es ein Déjà-vu: Amazons großes Der Herr der Ringe MMO ist offenbar zum zweiten Mal gestrichen. Mehrere Berichte verweisen auf interne Umstrukturierungen und einen LinkedIn-Post einer leitenden Entwicklerin (via The Verge), die nach den jüngsten Entlassungen bei Amazon Games ihre Kündigung öffentlich machte. Sie schrieb, sie sei gemeinsam mit Mitarbeitenden von New World und dem Der Herr der Ringe-Spiel betroffen gewesen.

Offiziell schweigt Amazon noch, doch die Berichte zeichnen ein klares Bild: Nach dem Stopp neuer Inhalte für New World: Aeternum wurde auch das MMO im Tolkien-Universum beerdigt. Das wäre die zweite Absage – die erste traf 2021 nach einem Deal-Bruch mit Tencent.

Werbung

Los ging alles 2019: Amazon kündigte gemeinsam mit Leyou/Athlon ein kostenloses Online-Abenteuer aus Mittelerde an. Nach der Tencent-Übernahme von Leyou platzte 2021 die Zusammenarbeit. Das Projekt war von dort an Geschichte. 2023 folgte der Relaunch: Amazon Games verständigte sich mit Embracers Middle-Earth Enterprises auf einen neuen Anlauf als „persistentes Open-World-MMO“ für PC und Konsole. Details? Kaum. Zeitplan? Unbekannt.

Jetzt, Ende 2025, zieht Amazon laut übereinstimmenden Berichten erneut den Stecker. Auslöser sind einschneidende Kostenschnitte: Rund 14.000 Stellen fallen konzernweit weg, die Games-Sparte trifft es besonders. Interne Prioritäten verlagern sich: großangelegte, eigene AAA-MMOs passen nicht mehr ins Profil. Stattdessen will Amazon laut Berichten stärker auf Casual- und KI-getriebene Titel setzen.

Was bedeutet das für New World und für Amazons Games-Strategie?

Für New World ist Schluss mit neuen Inhalten: Die aktuelle Season ist die letzte, größere Updates bleiben aus. Die Server sollen „durch 2026“ weiterlaufen, mit Basis-Support wie Bugfixes und kleineren Events. Für die Community ist das ein Aufatmen auf Zeit, aber auch ein klares Signal: Live-Betrieb ja, Weiterentwicklung nein. So kann kein MMO dauerhaft überleben.

Werbung

Parallel dazu deuten Quellen an, dass Amazon die hauseigene MMO-Entwicklung weitgehend runterfährt. Unterstützt werden weiterhin publizierte Online-Titel wie Lost Ark oder Throne and Liberty, also Partnerschaften statt riesiger Eigenproduktionen. In anderen Bereichen hält Amazon an Kooperationen fest, etwa beim kommenden Tomb Raider mit Crystal Dynamics (um das es allerdings sehr still wurde). Für das Der Herr der Ringe MMO heißt das: kein dritter Anlauf in Sicht.

Warum der zweite Rückzieher so wehtut

Die Marke ist ein Magnet: Mittelerde bietet perfekte MMO-DNA: Völker, Klassen, Epos. Dass Amazon nach dem 2023er Neustart nun erneut kapituliert, zeigt, wie schwierig AAA-MMOs 2025 wirtschaftlich sind. Riesige Teams, lange Entwicklungszeiten, Live-Ops-Kosten und eine Konkurrenz, die ständig liefert. Wer nicht dauerhaft investiert, verliert schnell Anschluss. Für Fans fühlt es sich an wie verpasstes Potenzial: „Ihr hättet es geliebt“, schrieb die entlassene Entwicklerin (der Beitrag wurde offensichtlich mittlerweile offline genommen). Stattdessen bleibt der Community nur die Hoffnung, dass ein anderer Publisher irgendwann übernimmt – oder Amazon die Strategie wieder ändert. Derzeit spricht aber wenig dafür.

Der Herr der Ringe MMO abgesagt: Was heißt das für dich?

Kurzfristig ändert sich für dich wenig: New World bleibt spielbar, aber du solltest keine großen Content-Drops mehr erwarten. Mittel- bis langfristig ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ein Der Herr der Ringe MMO von Amazon noch Realität wird. Falls du auf ein neues Mittelerde-Online-Erlebnis hofftest, richte den Blick besser auf kleinere Projekte oder bestehende MMOs mit stabilen Roadmaps.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 4 + 2? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Fragen & Antworten