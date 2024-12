New World: Das erwartet uns in Season 7

Amazon Games hat den Start von New World: Aeternum Season 7, genannt Season of Conquerors, für den 21. Januar 2025 offiziell bekannt gegeben. Diese neue Season wird zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen einführen, darunter PvP-orientierte saisonale Welten, wesentliche Erweiterungen für Expeditionen und verschiedene Bugfixes zur Verbesserung des Spielerlebnisses. New World, Amazons erstes AAA-Spiel, wurde vor etwa drei Jahren veröffentlicht und erlebte zunächst großen Erfolg, bevor die Spielerzahlen sanken. Trotz dieser Schwankungen blieb Amazon dem Spiel treu und veröffentlichte zahlreiche bedeutende Updates und neue Inhalte, darunter die Erweiterung Rise of the Angry Earth. Das Spiel wurde am 15. Oktober 2024 unter dem Titel Aeternum mit einer überarbeiteten Identität und vielen Verbesserungen neu aufgelegt.

Angetrieben von diesem Schwung haben die Entwickler nun Details zu Season 7 bekannt gegeben, die das neue Jahr einleiten wird. Season 7 von New World: Aeternum, mit dem Titel Season of Conquerors, startet am 21. Januar 2025 und bringt viele spannende Features für PC- und Konsolenspieler mit sich. Dazu gehören saisonale Welten mit einzigartigen Themen, Spielregeln und Mechaniken, die für dynamisches und fesselndes Gameplay sorgen. Die erste saisonale Welt ist PvP-orientiert, ermöglicht Spielerflaggen ab Stufe 15 und bietet die Chance, mächtige Ausrüstungsgegenstände und Perks zu erlangen, die beim Tod fallen gelassen werden. Nach dem Ende der Saison werden diese Welten geschlossen und die Spieler können ihre Charaktere in eine permanente Welt ihrer Wahl transferieren.

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

New World geht bereits in die siebte Season

Zusätzlich können sich New World: Aeternum-Spieler auf mehrere saisonale Events freuen. Dazu gehört die Rückkehr von „Rabbit’s Revenge“, bei dem man Kaninchen jagen kann, um besondere Belohnungen zu erhalten, und „Legacy of Crassus“, in dem Abenteurer gegen den römischen General und seine Zyklopen-Verbündeten kämpfen, um Beute zu ergattern. Eine weitere Neuerung ist das Event „Belagerung des Schwefels“, bei dem Teams von 10 oder mehr Spielern Sandwurmeier gegen Wellen von schwefelhaltigen Feinden verteidigen müssen. Zudem gibt es ein Preview-Wochenende für die überarbeitete Karte „Outpost Rush“, bei dem die Spieler einen ersten Blick auf das neue Layout und Gameplay werfen können.