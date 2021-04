Amazon cancelt Herr der Ringe MMORPG

Sauron is back! - (C) NewLine Cinema

Das Herr der Ringe MMORPG wurde erst 2019 von Amazon angekündigt. Laut Bloomberg war das Spiel auch bereits in Entwicklung. Amazon arbeitete hier mit dem Studio Leyou Technologies Holdings Ltd zusammen, welches im Dezember 2020 von Tencent Holdings Ltd. gekauft und übernommen wurde. Es gibt wohl so starke Differenzen mit Tencent, dass Amazon nun das Herr der Ringe MMORPG cancelt.

Doch kein Herr der Ringe MMORPG von Amazon

Amazon scheint in den letzten Jahren das Franchise von Herr der Ringe ins Herz gefasst zu haben. Oder besser gesagt, sie wollen sich dieses Universum auf allen erdenklichen Ebenen sichern. So kündigte das Studio neben der neuen Serie, welche ein Prequel werden soll, dass im zweiten Zeitalter spielt, auch noch ein MMORPG zu Herr der Ringe an. Zu diesem Game war bislang kaum etwas bekannt.

Einzig in einer Presse Aussendung konnte man heraus lesen, dass jetzt im Januar 2021 das Story Konzept stehen sollte. Geplant war, dass das Spiel von der Story kurz vor den Filmen spielen sollte. Das entspräche dem dritten Zeitalter. Wenn die Serie von Amazon somit das zweite und das MMORPG das dritte Zeitalter umfassten, hätte Amazon die Chance die gesamte Geschichte von ganz Ardas zu erzählen.

So viel Potenzial wird gestrichen

Die Welt die J.R.R. Tolkien schuf ist gewaltig und die Hintergrundgeschichte ist so umfassend, dass man sie auch in 9 weitere Filme nicht hätte komplett fassen können. Das Potenzial diese Hintergründe in einer langen fortlaufenden Serie zu erzählen und die Brücke zu den Herr der Ringe Filmen mit einem MMORPG zu schlagen, ist ein Gedanke der sich zu gut anhört für Fans.

Dieser Gedanke macht es umso trauriger dass Amazon nun das Projekt des Herr der Ringe MMORPG cancelt. Laut einem Pressesprecher kam es bei Verhandlungen mit dem neuen Game Studio Inhaber Tencent zu einem Disput. Dieser ließ sich leider nicht aushandeln und führte zu der Entscheidung das Projekt gänzlich zu streichen.