Release-Verschiebung: Amazon’s New World erscheint erst am 25. August

New World - (C) Amazon Game Studios

Das kommende MMO New World von Amazon Game Studios ist der nächste Titel, der später erscheint. Es wird nun am 25. August für den PC veröffentlicht. Die Closed Beta wird im Juli erscheinen.

Der Entwickler enthüllte in einem Update, dass die jüngste Covid-19-Coronavirus-Pandemie zusammen mit den Herausforderungen der Remote-Arbeit der Grund für die Verzögerung war.

„Wie die meisten wurde unser gesamtes Team infolge der globalen Covid-19-Pandemie beschlagnahmt. Während wir noch große Fortschritte machen, hat die Entwicklung eines ehrgeizigen MMO wie New World aus der Ferne einige Herausforderungen mit sich gebracht. Wir möchten sicherstellen, dass wir die Zeit haben, um den Titel so gut wie möglich für unsere Spieler zu machen. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die Veröffentlichung des Spiels zu verzögern, um unsere Qualitätsgrenze zu erreichen, da wir auf absehbare Zeit daheim arbeiten.”

Alpha-Spieler können weiterhin auf das Spiel zugreifen und das Entwicklungsteam wird vor dem Start weitere Details mitteilen. Als erstes Spiel der Amazon Game Studios spielt New World auf einer fiktiven Insel, auf der mysteriöse Kräfte sind. Die Spieler kommen auf der Insel an und laufen drei verschiedenen Fraktionen zuwider – The Lost, Angry Earth und Ancients – jede mit ihrer eigenen Bindung an die Umwelt.

New World ist eines von vielen Spielen, die aufgrund der jüngsten Pandemie verzögert werden müssen. Die Liste enthält derzeit Mojang’s Minecraft Dungeons, Wasteland 3, The Last of Us 2 und Marvels Iron Man VR. Wir werden sehen, ob in den kommenden Monaten weitere potenzielle Verzögerungen auftreten. Cyberpunk 2077 soll, laut Entwickler, pünktlich im September erscheinen, nachdem es bereits von April in den Herbst verschoben wurde.

Das Spiel wäre eigentlich im Mai 2020 für PC erschienen.