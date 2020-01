Cyberpunk 2077 wurde auf den 17. September 2020 verschoben!

Eine Panne in Call of Duty: Modern Warfare lässt Spieler buchstäblich seitwärts sehen. Ein Spieler veröffentlichte ein Video auf dem vom Entwickler unterstützten Modern Warfare Reddit, in dem sein Bildschirm in einem Winkel von 45 Grad geneigt war. Die Störung dauerte fast 45 Sekunden, bis das Video mit dem Tod des Players endete. Ein Kommentator…