Release-Verschiebung: Marvel’s Avengers erscheint erst Anfang September 2020

Nachdem vor eineinhalb Jahren Age of Empires Definitive Edition erschienen ist, geht es endlich zum Mittelalter über, zu Age of Empires 2 Definitive Edition. Quasi die Einstimmung zu Age of Empires 4, welches sich derzeit in Entwicklung befindet. Dazu findet ihr einen ersten Gameplay-Trailer hier bei uns. Doch zurück zum eigentlichen Spieletest, der eine Reise…