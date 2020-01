Square Enix wird 2020 seinen ersten Vergnügungspark in Tokio eröffnen (aber es ist nicht das, was wir denken)

Final Fantasy 14 - (C) Square Enix

Square Enix hat angekündigt, dass irgendwann in diesem Jahr sein erster großer Vergnügungspark eröffnet wird – aber er basiert nicht auf einem seiner Videospiele. Das Unternehmen, das solch langjährige Franchise-Unternehmen wie Final Fantasy, Kingdom Hearts und Dragon Quest hervorgebracht hat, wird einen Park mit dem Namen „Ninja Tower Tokyo“ über seine Live Interactive Works-Sparte entwickeln, ein Zentrum, das sich auf das Konzept der Ninjas stützen wird.

Live Interactive Works wurde von Square Enix ins Leben gerufen, um ortsbezogene Unterhaltungsattraktionen wie Themenparks, Einkaufszentren und Veranstaltungsräume zu schaffen und den Kunden ein „spielerisches“ Erlebnis zu bieten. Zuvor produzierten sie kleinere Unterhaltungsprogramme wie den Crystal Story Night Walk, die Yokero Parkour-Attraktion und den Prism Pink Pool-Entspannungsbereich, die alle mit modernster Technologie ausgestattet sind. Der Ninja Tokyo Tower wird jedoch das erste große Unterhaltungszentrum des Unternehmens sein.

Laut dem Attractions Magazine befindet sich der Ninja Tower Tokyo von Square Enix im beliebten Tokyo Tower und bietet eine hochmoderne Ninja-Attraktionen.

“Live Interactive Works zitiert Tokios reiche Geschichte mit Ninjas als Grund für das Thema, da die Stadt, als sie als “Edo” bekannt war, einst ein Dorf von Ninjas enthielt, die das Grab des Shoguns bewachten.”

Ninjas sind stark in der japanischen Kultur vertreten

Ninjas sind nach wie vor ein beliebter Bestandteil der japanischen Kultur, und Square Enix ist kein Unbekannter in diesem Konzept. Einige Final Fantasy-Spiele enthalten eine „Ninja“-Charakterklasse, Ikonen wie zum Beispiel Final Fantasy 4’s Edge Geraldine und Final Fantasy 7’s Yuffie Kisaragi. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass einer dieser Charaktere im Ninja Tokyo Tower zu sehen ist, und es werden auch keine anderen Elemente aus der umfangreichen und historischen Spielebibliothek des japanischen Publishers zu sehen sein. Schade.

Fans können enttäuscht sein, dass der erste Themenpark von Square Enix nicht von der Vielzahl der legendären Spiele im Portfolio des Unternehmens inspiriert ist. Schließlich wäre die Idee, mit einem Chocobo-Autoscootern, eine Achterbahn mit Bahamut-Motiven zu fahren oder in einer Art Schießbude gegen einige klassische Final Fantasy-Bosse anzutreten, eine aufregende Aussicht für Gamer. Die Wahl des Themas macht jedoch Sinn für den ersten Einstieg des Unternehmens in die Welt der großen Vergnügungsparks, insbesondere angesichts der Beliebtheit der Ninjas in ihrem Heimatland. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Square Enix, sollte sich der Ninja Tower in Tokio als erfolgreich erweisen, dazu neigt, sich weiter zu verzweigen, vielleicht dann auch wirklich mit Videogames-Helden. Es ist noch nicht bekannt, wann der Ninja Tower in Tokio seine Türen öffnen wird.

Quelle: Attractions Magazine

