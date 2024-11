New World: Thanksgiving-Event kehrt in diesem Jahr zurück

Das Thanksgiving-Event in New World: Aeternum von Amazon Games kehrt 2024 auf den PC zurück und verspricht einige spannende Inhalte und Belohnungen. Das Event beginnt am 20. November und endet am 3. Dezember 2024. Spieler können sich auf epische Kämpfe mit dem gefiederten Riesen Turkulon und seiner Armee von Truthähnen vorbereiten. Das Event bietet zahlreiche exklusive Belohnungen, darunter den „Grand Gobbler Kriegshammer“, die „Drumstick of Death Flail Haut“ und die „Massive Turkey Legs“. Um alle Belohnungen zu erhalten, müssen Spieler Turkulon mindestens 16 Mal besiegen. Neben den besonderen Belohnungen gibt es auch reguläre Truthähne, die überall auf der Karte verteilt sind und spezielle Gegenstände wie „Turkulon’s Claw Skinning Knife“ fallen lassen können.

Die Belohnungen für das Besiegen von regulären Truthähnen im Spiel umfassen „Infused Turkey Coating“, „Infused Turkey Ward Potion“ und „Turkey Luck Potion“, die den Kampf gegen Turkulon erleichtern. Spieler können auch „Turkulon’s Claw Skinning Knife“ verwenden, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten, wenn sie die Truthähne schälen. Diese Items bieten verschiedene Vorteile wie erhöhte Schadenstoleranz und verbesserte Chancen auf spezielle Drops und Items.

Folge uns bei Google News

Neues Thanksgiving-Event in New World: Aeternum

Die Ankündigung des Events hat in der Community gemischte Reaktionen hervorgerufen. Einige Spieler freuen sich natürlich auf die neuen Inhalte und Belohnungen, während andere hoffen, dass die eventuellen technischen Probleme, die bei früheren Updates aufgetreten sind, vermieden werden. Dennoch bleibt die Vorfreude auf das Event hoch, und viele Spieler freuen sich darauf, die neuen Herausforderungen zu meistern und die exklusiven Belohnungen zu erhalten. Das Thanksgiving-Event in New World: Aeternum verspricht spannende Kämpfe und exklusive Belohnungen, die das Spielerlebnis bereichern werden. Mit der Rückkehr von Turkulon und den neuen Inhalten wird das Event sicherlich ein Highlight für die Spieler in der kalten Jahreszeit sein.

Hier geht es zu unserem ausführlichen Game Review zu Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*