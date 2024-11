Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (PS4) – Game Review

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics ist eine Videospielsammlung, welche alle Kampfspiele aus den Jahren 1993 bis 2000 vereint, welche Charaktere von Capcom und den Marvel Comics beinhalten. Diese wurde für die PS4, Nintendo Switch und PC am 12.09.2024 von Capcom digital veröffentlicht. Physisch ist die Sammlung am 22.11.2024 erschienen. Nächstes Jahr soll der Titel für die Xbox One erscheinen. Kaum zu glauben, aber es handelt sich tatsächlich um ein brandneues Videospiel für die letzte Konsolengeneration, welche aber mit den aktuellen Konsolen kompatibel ist. Wir haben für euch die Sammlung aus einer Zeit, bevor die Helden der Marvel Comics die Kinowelt erobert hatten, getestet.

Der Beginn der Lizenzierung

Im Jahr 1993 hat Capcom von Marvel die Lizenz bekommen Videospiele mit ihren Helden zu machen. Capcom war damals der Meister in Sachen Kampfspielen, wenn man bedenkt, dass zuvor deren Titel Street Fighter 2 die Videospielwelt eroberte, welcher deshalb sogar die Inspiration für den Start der Mortal Kombat Reihe war. Capcom verfügte also über das Know-How. Marvel über zahlreiche, wie unterschiedliche Comichelden, welche sich für ein Kampfspiel regelrecht anbieten. Aus dieser Kollaboration ist eine ganze Reihe toller Videospiele entstanden. Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics beinhaltet folgende Titel:

The Punisher (1993)

(1993) X-Men: Children of the Atom (1994)

(1994) Marvel Super Heroes (1995)

(1995) X-Men vs. Street Fighter (1996)

(1996) Marvel Super Heroes vs. Street Fighter (1997)

(1997) Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes (1998)

(1998) Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (2000)

Uns muss bewusst sein, wie schwierig, wenn oftmals leider unmöglich es geworden ist, in unserer Gegenwart Videospiele mit Lizenzen von damals wieder zu veröffentlichen. Von jedem dieser Titel kann man zwischen der japanischen und eine englischen Version wählen.

Die Evolution dazwischen

Manche Titel in Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics sind natürlich schwächer als andere. Dessen Evolution kann man Jahr für Jahr nacheinander ganz klar sehen. Vergleicht man den ersten Kampftitel X-Men: Children of the Atom (1994) kann man deutlich das Team, von welchem Street Fighter 2 erst stammte, dahinter erkennen. Darin standen noch 13 Kontrahenten zur Verfügung. Im Vergleich zu Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (2000) gab es schon 50 Kämpfer, welche miteinander in Teams kämpfen und dessen Fähigkeiten den ganzen Bildschirm ausfüllen. Deshalb scheint auch dieser letzte Titel die beste Wahl sein, da er so ziemlich alle Charaktere und die fortgeschrittenste Technik bietet. Schließlich sind diese Spiele alle einander ähnlich. So wie damals die unzähligen Street Fighter 2 Ableger.

Capcom vertritt sich selbst

Natürlich wollten bei diesen einmaligen Gelegenheiten die populären Street Fighter Kämpfer auch mitmischen, weswegen hier ein Ryu oder Zangief gegen Spider-Man oder Wolverine antreten. Aber nicht nur Street Fighter Kämpfer mischen mit. So findet sich überraschenderweise auch ein Mega-Man im Ensemble. Der Schwierigkeitsgrad aller Titel kann heruntergesetzt werden und Spezialattacken können mit einem Knopfdruck ausgeführt werden.

Gr0ßartiger Ausreißer!

In die fast reine Kampfspiel Sammlung der Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics reiht sich ein Ausreiser hinein: The Punisher (1993) ist ein glasklares Beat ’em Up wie es im Buche steht. Keiner der Marvel Helden würde sich für viel Schlägereien besser eignen als der Punisher. So geht es regelrecht rau zu Sache, da auch nicht nur Fäuste sondern sogar Schusswaffen zum Einsatz kommen. In den kurzweiligen Levels stellen sich auch zahlreiche Bosse in den Weg. Spielt man lokal oder online zu zweit, gesellt sich Nick Fury dazu und lehrt den Handlangern von Kingpin das fürchten. Dies war der allererste Capcom Titel, welcher die Lizenz von Marvel erhalten hat. So dürfen wir ein einzigartiges und kreatives Beat ’em Up wiedererleben, welches sämtliche Stärken dieses fast schon vergessene Genre repräsentiert.

Online Modi

Sämtliche Titel von der Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics haben einen Mehrspieler-Modus und lassen sich glücklicherweise online spielen. Allerdings gibt es kein Crossplay, was bedeutet, dass die Spieler die selbe Konsole besitzen müssen um miteinander, beziehungsweise gegeneinander zu spielen.

Der Trainingsmodus

Jeder einzelne Teil von Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics kommt mit einem Schwall voller interessanter und brauchbarer Extras daher. Es gibt ein Museum zu bestaunen, welches zeigt wie viel Details in jedes einzelne dieser Videospiele in Sachen Artwork und internationaler Werbung geflossen sind. Auch sind Anleitungen, welche sämtliche Moves beinhalten sind vorhanden. Die Steuerung kann auch modern gestellt werden. Es kann jederzeit gespeichert werden und es gibt sogar einen Trainingsmodus, welcher einem über Frames und Hitboxen aufklärt, sodass man mit den Profis mithalten kann.

Bildschirmflächendeckender Endgegener

Sämtliche Details, welche trotz der Limitierung von Pixeln vorhanden warrn, kommt in Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics wieder zu Tage. Es ist kaum zu glauben, wie filmreif manche der bildschirmgroßen Attacken in ihrem Umfeld inszeniert wurden und diese sehen noch heute beeindruckend aus. Zudem gibt es sehr große Gegner, welche sogar den kompletten Bildschirm füllen können (Onslaught in Marvel vs Capcom: Clash of Super Heroes).

Optisch werden einem sämtliche Videospiele mit den Streifen der damaligen Röhrenbildschirme präsentiert. Auch wenn man glaubt sie stören, kann man nur so die Pixelkunst exakt so erkennen, wie es damals tatsächlich ausgesehen hatte. Denn die Sprites sehen mit den Streifen besser aus als ohne. Ein oftmaliger Irrtum von heute, welchen viele Spieler von damals vergessen hatte. Wer sich allerdings dennoch an den Streifen stört, kann diese problemlos jederzeit verschwinden lassen.

Soundtrack hoch 7

Der Soundtrack von Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics ist bei sieben verschiedenen Titeln umfangreich. Natürlich findet man neue Versionen der bekannten Street Fighter Themes, sowie unzählige neue Stücke. Im Museum kann man sich die kompletten Soundtracks in Ruhe anhören. Die SFX Sounds sind exakt so wie man sich in den 90ern daran erinnert hatte.

Fazit zu Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Alles in allem handelt es sich bei Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics um eine wunderbare Sammlung ab der ersten Marvel und Capcom Kollaboration. Aufgrund der Vielzahl war es damals schier unmöglich alle Titel zu erleben, aber nun haben wir die Chance bekommen und nutzen sie gerne, denn die Marvel Comichelden sind heute beliebter denn je. Online funktioniert tadellos, nur eine Crossplay-Möglichkeit sollte noch implementiert werden. Die Sammlung gesellt sich stolz zur Capcom Fighting Collection (2022) und der im nächsten Jahr erscheinenden Capcom Fighting Collection 2 ein. Bis dahin werden wir fleißig mit der Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics trainieren.

