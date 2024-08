Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Trailer zu Clash of Super Heroes

Es gibt immer noch keinen Veröffentlichungstermin für die Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics. Dafür gibt es einen weiteren Trailer. Dieses Mal für den Titel Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes.

Was gibt es in Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes?

In diesem Spiel wird man von einem Spezialhelden begleitet, welcher sich uns anschließt und uns im Kampf unterstützt. Ein weiteres Feature ist das Variable Cross-System, mit dem man gleichzeitig mit einem Tag-Team-Partner angreifen und unbegrenzte Hyper-Combos verwenden kann.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Der ewig lange Name Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics wird wundervolle Titel wie Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes oder das beliebte X-Men Vs. Street Fighter beinhalten. Insgesamt wird es folgende 7 Videospieltitel beinhalten:

The Punisher (1993)

(1993) X-Men: Children of the Atom (1994)

(1994) Marvel Super Heroes (1995)

(1995) X-Men vs. Street Fighter (1996)

(1996) Marvel Super Heroes vs. Street Fighter (1997)

(1997) Marvel vs. Capcom: Clash of the Super Heroes (1998)

(1998) Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (2000)

Die vielen Modi

Es ist egal, ob man bereits Titel aus der Serie kennt oder einfach nur ein Nostalgie-Fan ist, in diesem Spiel kann in allen Schwierigkeitsgraden lokal oder online gespielt werden.

Online-Modus

Für alle Kampfspiele in dieser Sammlung werden Online-Ranglisten-, Gelegenheits- und Lobby-Spiele freigeschaltet, damit man als Spieler seine Fähigkeiten mit Freunden, Familie und anderen Spielern aus der ganzen Welt beweisen kann. Das Online-Spielen der Sammlung wird mit Rollback-Netcode für ein starkes und stabiles Online-Erlebnis unterstützt!

Highscore!

Zu jedem Spiel in der Sammlung gibt es globale Highscore-Bestenlisten, sodass man einen Überblick hat wie gut man ist.

Training

Es gibt einen Trainingsmodus für alle Kampfspielen der Sammlung, in welcher man jeden Move lernen, üben und meistern kann.

Exklusivtitel!

Der Beat-’em-up-Arcade-Klassiker The Punisher erscheint zum ersten Mal überhaupt für die Häuser der westlichen Welt.

Zuschauermodus

Es gibt einen Zuschauermodus in welchem Freunde und Mitstreiter beim Kampf zuschauen können.

Weitere Funktionen

Zudem gibt es erweiterten Funktionen der Sammlung an, wie eine Musik-Jukebox oder ein In-Game-Museum.

Dank Deadpool und Wolverine ist die ganze Welt gerade im Marvel Fieber. Umso verwunderlicher, dass neben mehreren Trailern immer noch kein Veröffentlichungstermin für den Street Fighter Ableger genannt worden ist. Die zweidimensionale Beat-’em-up-Klassiker-Collection soll für die PS5, die PS4, die Nintendo Switch und auf PC erscheinen.

