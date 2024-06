Street Fighter-Film: Wann und wo im Kino? – Release-Termin

Endlich gibt es Neuigkeiten für alle Street Fighter-Fans! Legendary Entertainment und Sony Pictures haben den Veröffentlichungstermin für ihren kommenden Street Fighter-Realfilm bekannt gegeben. Am 20. März 2026 soll der Film in die Kinos kommen, wie Deadline.com berichtet. Das Franchise, das auf Capcoms erfolgreicher Kampfspielreihe basiert, hat in der Vergangenheit schon mehrere Film- und TV-Adaptionen erlebt. Diese waren jedoch meist weniger erfolgreich. Doch dieser neue Film könnte das Blatt wenden und die Fans endlich zufriedenstellen.

Seit 1987 begeistert Street Fighter Spieler weltweit. Capcoms Kampfspielreihe hat sich zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten Videospiel-Franchises entwickelt. Jedes neue Spiel setzt Maßstäbe im Genre, von dem ikonischen Street Fighter 2 bis zum kürzlich erschienenen und hochgelobten Street Fighter 6. Der anhaltende Erfolg der Serie hat Capcom dazu motiviert, erneut eine große Filmadaption zu wagen. Die Fans müssen sich jedoch noch etwas gedulden, bis sie den neuen Film im Kino sehen können.

Street Fighter Kinofilm: Produktionsdetails und Herausforderungen

Die Produktion des Films wurde erstmals Anfang 2023 angekündigt. Seitdem sind einige Details bekannt geworden. Capcom arbeitet eng mit Legendary Entertainment zusammen, während Sony Pictures den Vertrieb übernimmt. Ursprünglich sollten die Zwillingsbrüder Daniel und Michael Philippou die Regie übernehmen. Aufgrund von Terminproblemen sind die beiden jedoch aus dem Projekt ausgestiegen, was den Film derzeit ohne Regisseur dastehen lässt.

Der neue Film ist Capcoms dritter Versuch, die Street Fighter-Serie als Spielfilm zu adaptieren. Der erste Versuch war der 1994 erschienene Street Fighter-Film mit Jean-Claude Van Damme, Ming-Na Wen und Raul Julia. Trotz negativer Kritiken war der Film kommerziell erfolgreich. Der zweite Film, Street Fighter: The Legend of Chun-Li aus dem Jahr 2009, war jedoch ein Flop und wurde von Kritikern zerrissen.

Fan-Hoffnung auf eine bessere Kino-Adaption

Mit dem kommenden Film haben Capcom und Legendary die Chance, auf das reichhaltige Quellmaterial der Spiele zurückzugreifen und eine Adaption zu schaffen, die den Fans gerecht wird. Ob ihnen das gelingt, bleibt abzuwarten. Doch die Vorfreude und Hoffnung auf einen gut gemachten Street Fighter-Film ist groß. Sollte der Film erfolgreich sein, könnte er zu einer der besten Videospieladaptionen aller Zeiten werden.

Natürlich können sich Termine, wie oft in der Branche, verschieben. Allerdings scheint die Hoffnung groß, wenn ein Studio wie Legendary sich dem Videospiel-Kult-Franchise annimmt.