Capcom kündigt digitales Event an: Was dürfen Fans erwarten?

Was wird uns Capcom am 13. Juni 2023 zeigen? Gibt es endlich mehr zu Pragmata, Resident Evil und Monster Hunter?

Der Entwickler/Publisher Capcom hat ein spezielles digitales Showcase-Event angekündigt, bei dem exklusive Updates und spannende Einblicke in ihr kommendes Spieleangebot präsentiert werden.

Capcom ist einer der größten Player in der Gaming-Branche und kann auf ein beeindruckendes Jahr 2023 zurückblicken. Mit Veröffentlichungen wie Resident Evil 4 (Remake) und Street Fighter 6 haben die Japaner bereits die Herzen der Kritiker erobert. Beide Spiele erzielten beeindruckende Metacritic-Wertungen von 93 bzw. 92. Darüber hinaus brachte Capcom auch Monster Hunter Rise auf PlayStation- und Xbox-Konsolen, nachdem es zunächst nur für PC und Nintendo Switch verfügbar war. Doch das ist noch nicht alles – Capcom hat nun offiziell bestätigt, dass es bald eine brandneue Präsentation geben wird, die uns einen exklusiven Einblick in die kommenden Titel ihrer talentierten Entwicklerstudios gewähren wird.

WERBUNG

Capcom Showcase-Event: Alle wichtigen Details im Überblick

Wann ist es soweit? Das Event findet in unserer Zeitzone am 13. Juni 2023 um 00:00 Uhr Mitternacht statt.

Das Event findet in unserer Zeitzone am statt. Wie lange wird das Showcase-Event dauern? Capcom hat angekündigt, dass es ganze 36 Minuten lang sein wird.

Was erwartet uns?

Capcom zeigt uns in diesen 36 Minuten neue Informationen über das bevorstehende Spieleangebot. Allerdings gibt es bereits jetzt den Hinweis, dass einige der vorgestellten Spiele möglicherweise nicht für ein jüngeres Publikum geeignet sind. Darüber hinaus hat das Unternehmen angekündigt, im Rahmen des Events weitere Programminformationen preiszugeben und gleichzeitig sein 40-jähriges Jubiläum zu feiern.

36 Minuten bedeuten eine Menge Zeit, um uns von Capcom einige aufregende Neuheiten zu präsentieren. Die Frage ist, ob der Publisher sich dazu entscheidet, uns brandneue Spiele aus beliebten Franchises wie Monster Hunter und Resident Evil zu enthüllen. Natürlich wäre ein Ankündigung eines Remakes zu Resident Evil: Code Veronica für viele Fans ein Wunder, dass wahrscheinlich nicht passieren wird.

Endlich mehr zu Pragmata?

Vielleicht gibt es endlich neue Informationen zu Pragmata, einem Science-Fiction-Titel, der erstmals auf einem PlayStation-Event im Jahr 2020 angekündigt wurde und eigentlich für 2022 angekündigt wurde. Doch dann gab es Corona und wir alle kennen die Geschichten von verschiedenen Release-Verschiebungen.

Seit dem Ankündigungstrailer gab es kaum neue Details zu Pragmata, daher besteht die Hoffnung, dass uns das bevorstehende Capcom Showcase-Event endlich weitere Einblicke in dieses vielversprechende Spiel gewähren wird.

Der Juni wird für Gaming-Fans echt spannend! Bereits in wenigen Stunden wird das Summer Game Fest stattfinden, gefolgt vom Xbox Games Showcase und Starfield Direct am 11. Juni. Ebenfalls an diesem Tag die PC Gaming Show. Ein neues “Ubisoft Forward” gibt es am 12. Juni.