Summer Game Fest kehrt im Juni zurück

Die E3 könnte zu Ende sein, aber das Summer Game Fest lebt weiter. Das ist das offizielle Wort von Summer Game Fest-Moderator Geoff Keighley, der bestätigte, dass sowohl er als auch das Sommer-Event im Juni zurückkehren werden.

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass das @SummerGameFest diesen Juni mit einer Reihe von Veranstaltungen zurückkehren wird. Wir werden eine weitere Kickoff-Live-Show mit Ankündigungen, Neuigkeiten und ersten Eindrücken produzieren“, schrieb Keighley auf Twitter. “In den kommenden Wochen gibt es noch viel mehr zu teilen, zusammen mit einigen sehr coolen neuen Elementen für ’22.”

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 31, 2022