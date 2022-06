Minecraft Legends – Was ihr wissen solltet

Mojang Studios kündigte beim Xbox & Bethesda Showcase am 12. Juni 2022 ein brandneues Spiel im Minecraft Universum an: Minecraft Legends soll es heißen und diesmal wird es strategisch.

Minecraft Legends wird ein Action-Strategiespiel

Das Spiel selbst beschwört Spielende, um die Minecraft Oberwelt von den Mächten des Bösen zu befreien. Dabei sieht das Spiel ein wenig wie die Minecraft Variante von Dragon Quest Builders aus. Mittlerweile weiß man, dass Minecraft Legends für nahezu alle Plattformen erscheinen soll.

WERBUNG

Der Ankündigungstrailer macht in jedem Fall Lust auf mehr. Der kurze Gameplay Ausschnitt, in dem Ihr die Spielfigur auf dem Rücken eines Pferdes durch die Lande reiten seht. Oder die Stelle, an der mit einer Art Magie eine große Außenwand für ein Fort erschaffen wird. Minecraft Legends wird jedenfalls abwechslungsreich werden. Im Video seht Ihr auch die Spielfigur Einheiten in eine Schlacht führen und die Zerstörung feindlicher Gebäude.

Den kompletten Ankündigungstrailer könnt Ihr hier nochmal in Gänze genießen.

Minecraft Legends erscheint 2023 für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4/5 und Nintendo Switch.