Final Fantasy 7 Remake Episode 2 – Neue Informationen auf dem Summer Game Fest?

Für alle die sich neue Informationen zu Final Fantasy 7 Remake Episode 2 auf der E3 erhofft haben, könnte es dennoch spannend bleiben, auch wenn die E3 2022 abgesagt wurde. Denn das Summer Game Fest steht im Juni an und hat bereits letztes Jahr einige große Titel umfasst, wie zum Beispiel Elden Ring.

Das Final Fantasy-Franchise befindet sich derzeit in der Schwebe. Während Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin bereits erschienen ist, warten die Fans derzeit auf Neuigkeiten, Entwicklungen und Enthüllungen der wohl größten beiden Einträge des Franchises. Das erste ist natürlich Final Fantasy 16. Nachdem COVID die Entwicklung dieses Spiels hart getroffen hatte, erfuhren die Fans, dass sie irgendwann in diesem Frühjahr mehr darüber erfahren würden.

Das zweite, vielleicht noch größere, ist Final Fantasy 7 Remake Episode 2. Square Enix beabsichtigt, irgendwann in diesem Jahr neue Informationen über das Spiel zu enthüllen, sehr zur Freude vieler Fans. Natürlich sind eine Enthüllung und eine Veröffentlichung zwei völlig unterschiedliche Entitäten und und eine Veröffentlichung im Jahr 2022 scheint auch erstmal noch unwahrscheinlich.

Wird Square Enix am Summer Game Fest teilnehmen?

Die Möglichkeit das Square Enix am Summer Game Fest teilnimmt ist sehr hoch. Schon 2021 nahm das Unternehmen Dual an der E3 und am Summer Game Fest teil, da sich die beiden Events überlappten. Daher dürften wir den Entwickler auch dieses Jahr bei dem Event erwarten. Denn ohne die E3 und ohne eigenes Event, bleibt Entwicklern nur noch das Summer Game Fest, die Tokyo Games Show und die Gamescom um neue Trailer und Informationen auf Messen und Events zu präsentieren.

Sollte Square Enix als wirklich am Summer Game Fest teilnehmen, könnten wir nicht nur neue Informationen zu Final Fantasy 16 erwarten sondern auch zu Final Fantasy 7 Remake Episode 2.

Die Enthüllung von Final Fantasy 7 Remake Episode 2 auf dem Summer Game Fest wäre auch ein schönes Jubiläum

Im Juni 2019 präsentierte Square Enix das erste Spiel auf der E3, enthüllte ein Veröffentlichungsdatum und bot den bisher größten Einblick. Da die E3 nicht stattfindet, wäre das Summer Game Fest also eine schöne Alternative nun 3 Jahre später auch Episode 2 in einem derartigen Rahmen anzukündigen. Sicherlich werden auch andere Entwickler das Fest nutzen um neue Informationen zu großen Titeln zu enthüllen. Um mit dieser Konkurrenz mitzuhalten, müsste Square Enix also auch wieder mal ein paar neue Informationen zu FF7 Remake Episode 2 und idealerweise zu Final Fantasy 16 auf das Event mitbringen.

Doch wer jetzt wirklich alles auf dem Summer Game Fest 2022 dabei sein wird, ist zurzeit noch offen.