Summer Game Fest 2022: Geoff Keighley warnt vor zu großen Fan-Erwartungen

Diese Woche ist es soweit, dass Summer Game Fest 2022 findet statt. Doch an diesem Donnerstag-Abend sollten wir unsere Erwartungen zurückhalten, so der Moderator Geoff Keighley. Die Show soll auf jeden Fall viele neue Informationen zuvor angekündigter Spiele enthalten, aber Zuschauer, die auf großartige Enthüllungen warten, sollten ihre Erwartungen wieder herunterschrauben. Wieder kein Half-Life 3.

Wir Gamer müssen schon etwas aushalten. Zuerst das große “State of Play”-Event von PlayStation, dass wieder keinen Release-Termin von God of War Ragnarök oder Final Fantasy 7 Remake Part 2 brachte, dafür Ankündigungen für Resident Evil Village VR und PC-Ports von Marvel’s Spider-Man. Etwa in diese Richtung müssen wir wohl denken, wenn wir an das Summer Game Fest 2022 Ausschau halten.

Was erwartet uns beim Summer Game Fest 2022?

Wie Geoff Keighley in einer Twitter Spaces-Audiositzung Anfang dieses Wochenendes über das bevorstehende Event sagte (via VGC), wird die Show am Donnerstag eine aufregende Mischung aus “massiven” AAA-Blockbustern und kleineren Indie-Titeln. Die meisten dieser Spiele sind bereits angekündigt und es wird keine “Megatonnen-Schocks” auf der Veranstaltung geben. Fan-Gerüchte über das Event seien für Keighley “verrückt”. Die Show in dieser Woche wird nicht so groß wie die jährlichen Game Awards-Events, die traditionell am Jahresende stattfinden.

Dennoch dürfen wir uns wohl auf einige Highlights freuen:

Ebenfalls auf der Bühne wird Hollywood-Star Dwayne “The Rock” Johnson dabei sein. Es wird auch einige Enthüllungen zu Xbox-Spielen geben, aber die “großen Sachen” wird sich Microsoft wohl für das Xbox & Bethesda Showcase aufheben, dass am 12. Juni stattfinden wird.

Wann beginnt die Show? Das Summer Game Fest 2022 findet am Donnerstag, den 9. Juni 2022 statt! Das Event startet an diesem Tag um 20:00 Uhr deutscher Zeit.