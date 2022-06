Call of Duty: Modern Warfare 2 veröffentlicht einige neue Live-Action-Trailer

Call of Duty Modern Warfare 2 - (C) Activision

Der Hype um die bevorstehende Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare 2, der neuesten Veröffentlichung des jährlichen Call of Duty-Franchises, baut sich schnell auf. In der vergangenen Woche veröffentlichte Activision einen Teaser-Trailer, der die Pläne bestätigte, CoD: MW 2 am 8. Juni vollständig zu enthüllen. Der Teaser-Trailer war anscheinend nur der Anfang von Activisions Aufbau des Events. Kürzlich wurden auch einige Live-Action-Videos geteilt, die den Teaser zu Call of Duty: Modern Warfare 2 parodieren.

In einem Video sitzt Pete Davidson in demselben Transportfahrzeug, das im Enthüllungs-Teaser von CoD: MW 2 verwendet wurde. Er ist umgeben von Mitgliedern der Task Force 141, einigen der beliebtesten Charaktere der vergangenen Modern Warfare-Spiele. Dazu gehören Ghost, Captain Price, Gaz, Soap und Newcomer Alejandro Vargas. Captain Price sagt, Davidson ist da, weil er für ihn gebürgt hat, aber Davidson macht klar, dass er wahrscheinlich nicht beteiligt sein sollte.

Das 40-Sekunden-Video ist eine unterhaltsame Werbung, die die Spannung für die Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare 2 am 8. Juni steigern soll, ähnlich wie frühere Live-Action-Videos von Call of Duty mit Gastauftritten von Prominenten. Im ursprünglichen Teaser-Trailer wird gezeigt, wie sich die Task Force 141 auf den Kampf vorbereitet und dann mit lodernden Kanonen aus dem Fahrzeug stürmt. Es ist lustig, sich vorzustellen, dass Pete Davidson vielleicht immer noch im Transport sitzt, zurückgelassen.

Doch lustigerweise ist der Trailer mit Davidson nicht die einzige Version die veröffentlicht wurden. Auf Youtube befinden sich auch noch eine Version mit TimTheTatman, einem Streamer und YouTuber, sowie eine Version mit Basketballer Trae Young.

Am 8. Juni können Call of Duty-Fans eine vollständige Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare 2 erwarten. Das neue Spiel wurde als „Magnum Opus“ von Infinity Ward beschrieben, die Säule der bisherigen Arbeit des Studios. Es wird auch gemunkelt, dass es einen neuen Multiplayer-Spielmodus namens DMZ geben wird, der Escape From Tarkov ähneln wird.

CoD: MW 2 erscheint am 28. Oktober für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.