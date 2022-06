Call of Duty: Modern Warfare 2 – Wer ist im “Ultimate Team”?

Call of Duty Modern Warfare 2 - (C) Activision

Kennt ihr das “Ultimate Team”? Normalerweise denkt man dabei an FIFA, aber auch in Call of Duty: Modern Warfare 2 wird es ein “Ultimate Team” geben. Die Protagonisten in diesen Team werden die Geschichte des Spiels ausmachen.

Neben einem neuen Teaser-Trailer wissen wir jetzt auch wann die weltweite Enthüllung des Spiels stattfinden wird.

Alle Key-Facts zum nächsten Call of Duty (2022):

Name: Call of Duty: Modern Warfare 2 Release: 28. Oktober 2022 Publisher: Activision Hauptentwickler: Infinity Ward Genre: Ego-Shooter Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Windows PC Franchise-Vorgänger: Call of Duty: Vanguard (Release 2021) Direkter Vorgänger: Call of Duty: Modern Warfare (Release 2019)

Wann wird das Spiel enthüllt? Die große Modern Warfare 2-Enthüllung startet am 8. Juni 2022 um 19 Uhr MEZ (deutscher Zeit). Dann sollten wir endlich Gameplay-Material zu sehen bekommen.

Was wir genau zu sehen bekommen, wissen wir zur aktuellen Stunde noch nicht.

Modern Warfare 2: Die “Task Force 141” ist das “Ultimate Team”

Warum Infinity Ward genau den Namen “Ultimate Team” für das obige Video gewählt hat ist unklar, aber mit der Task Force 141 bekommen wir einige alte bekannte Gesichter zurück!

Wer verbirgt sich hinter dem Ultimate Team? – Captain Price, Johnny “Soap” MacTavish und Simon “Ghost” Riley gehören dem Team an.

Ein kurzer Ausblick im Video zeigt uns ein Wüsten-Setting, womöglich in Mexiko. Der Slogan des Spiels ist auch damit klar: “Die ultimative Waffe ist das Team.”

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One. Laut einem Leak soll der Titel weniger Waffen-Funktionen als sein direkter Vorgänger besitzen.