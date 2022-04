Call of Duty: Modern Warfare 2: Leak besagt weniger Waffen-Funktionen

Wird es weniger Waffen-Anpassungen in Call of Duty: Modern Warfare 2 geben? Ein Leaker behauptet dies. - (C) Activision - Bildmontage

Die offizielle Fortsetzung von Modern Warfare, “Call of Duty: Modern Warfare 2”, muss zwar noch angekündigt werden, aber es gibt bereits im Vorfeld einige Leaks. Und das neueste Gerücht ist besonders dreist, denn es handelt von den Waffen-Funktionen in Modern Warfare 2. Und diese sollen gegenüber dem Vorgänger eingeschränkter sein.

Wie genau der Nachfolger von Modern Warfare (2019) heißen wird, ist noch nicht klar, deshalb ist jeder Leak mit Vorsicht zu genießen. Activision arbeitet nämlich an mehr als einem Call of Duty-Spiel. Deswegen würde es überraschen, dass Modern Warfare 2 ein weniger komplexes Gunsmith-Feature bekommen soll. Weniger Aufsätze für das nächste Spiel des beliebten Shooter-Franchise? Weniger Komplexität, könnte anderseits auch mehr Spieler anlocken.

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Waffen-Anpassung soll einen Schritt zurück machen

Seine Waffen in Modern Warfare anzupassen war wohl eine der besten Funktionen, die das Spiel hatte. TheGhostOfHope (via Twitter), ein bekannter Leaker des Franchise, sagt aber, dass es nicht ganz so komplex im nächsten Spiel sein wird. Stattdessen wird das Spiel angeblich nur fünf unterschiedliche Kategorien von Waffenzubehör haben, was deutlich von den 10 unterschiedlichen Kategorien des Vorgängers abweichen würde.

5 attachments on guns in MWII. — Hope (@TheGhostOfHope) April 22, 2022

Der Leaker geht dabei nicht weiter ins Detail, sondern zeigt sich davon überzeugt, dass es nur 5 Möglichkeiten zur Waffenanpassung in Modern Warfare 2 geben wird. Diese Informationen können aus der angeblich bevorstehenden Enthüllung sein, wenn sie sich tatsächlich als wahr herausstellt.

Wird es leichter werden seine Waffe auszubalancieren?

Wenn tatsächlich nur 5 statt 10 Kategorien zur Auswahl stehen wird es leichter auszubalancieren. Die Entwickler suchen anscheinend nach Möglichkeiten, eine übermäßig komplexe Sandbox zu verhindern. Und die Waffenanpassung scheint dabei eine logische Funktion zu sein.

Der offensichtliche Verlust der umfassenden Waffenanpassung in Modern Warfare 2 könnte durchaus einige Spieler enttäuschen, wenn TheGhostOfHope am Ende richtig ist, insbesondere für diejenigen, die den ästhetischen Aspekt des Features genossen haben. Anderseits könnte es – wie erwähnt – “ausgewogener” für neue Spieler sein.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) soll sich derzeit in Entwicklung befinden. Ein direkter Nachfolger zu Modern Warfare (2019) wurde bereits angekündigt, genauso wie das Projekt “Warzone 2”, aber bis jetzt handelt es sich um Arbeitstitel.