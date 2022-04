Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022): Diese Details sind durchgesickert

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022): Rozlin "Roze" Helms soll wieder als Operator mit an Bord sein. - (C) Activision

Die Erwartungen an Call of Duty: Modern Warfare 2 sind hoch – vor allem nachdem Warzone und Vanguard zuletzt die Spieler enttäuscht haben. Es gibt nicht nur Berichte, dass der nächste CoD-Ableger auf 2023 verschoben wird, sondern auch Hinweise, dass es früher als erwartet “enthüllt” wird.

Drüben auf Twitter hat der bekannte Call of Duty-Leaker, Ralphs Valve, einige Informationen zum nächsten Spiel geteilt. Er sprach von einem Countdown, der am 30. April 2022 aufhört. Scheinbar gibt es dann ein größeres Call of Duty-Ereignis: Handelt es sich dabei um die Enthüllung von Modern Warfare 2 (2022)?

Alle Key-Facts zum nächsten Call of Duty:

Name: Call of Duty: Modern Warfare 2 (unbestätigt) Release: Bisher nicht offiziell angekündigt. Publisher: Activision Hauptentwickler: Infinity Ward Genre: Ego-Shooter Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Windows PC Vorgänger: Call of Duty: Vanguard Direkter Vorgänger: Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Call of Duty: Was passiert 2022?

Ralphs Valve ging erst später in den Kommentaren auf den “Call of Duty Countdown” ein. Anscheinend wird Modern Warfare 2 (2022) am 30. April 2022 enthüllt – ein Großereignis für alle Call of Duty-Fans bahnt sich an. Vielleicht ist es aber auch nur die Ankündigung zur Ankündigung. Mehr als einen kleinen Teaser sollten sich Spieler des beliebten Shooter-Franchise nicht erwarten. Oder überhaupt die Erwartungen im Schach halten. Ein Leak ist noch keine offizielle Enthüllung.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – Was erwartet uns?

Da die Enthüllungs-Nachrichten bisher nur von Ralphs Valve stammen, sollte man das Gerücht als das betrachten was es ist: ein Gerücht. Hinzu kommt, dass es für eine Call of Duty-Spiel-Enthüllung noch sehr früh ist, normalerweise passiert dies im Sommer (Juli oder August). Andererseits könnte Activision auch den Versuch einleiten es sich mit der Community wieder gut zu stellen, nachdem nach der Vanguard-Integration in Warzone einige Frustration herrschte.

Leaks haben bereits mehrfach den Namen des nächsten Call of Duty genannt: Modern Warfare 2. Das Spiel soll an jenes von 2019 anschließen, dass auch das kostenlose Battle-Royale-Spiel Warzone hervorbrachte. Ebenso wie das Hauptspiel soll auch der kostenlose Ableger ein neues “Warzone 2” bekommen.

Modern Warfare 2: Was wird sich im Multiplayer ändern?

Es gibt bereits einige Gerüchte und Leaks, die von anderen Insidern wie TheGhostOfHope und The MW2Ghost stammen. Einige dieser Voraussagungen haben wir für euch zusammengefasst:

Die Bewegungsgeschwindigkeit in Modern Warfare 2 (2022) soll schneller sein als wie beim Vorgänger , aber nicht so schnell wie in Call of Duty: Vanguard.

, aber nicht so schnell wie in Call of Duty: Vanguard. Es soll so sein, dass man beim Sprinten zielen kann.

kann. Infinity Ward als Entwickler : Das wird man auch beim Map-Design wiedererkennen. Spieler, die Modern Warfare (2019) gegenüber Black Ops Cold War und Vanguard vorziehen, werden wohl eher auf ihre Kosten kommen. Es soll überarbeitete Versionen von Karten aus Modern Warfare 1-3 geben.

: Das wird man auch beim Map-Design wiedererkennen. Spieler, die Modern Warfare (2019) gegenüber Black Ops Cold War und Vanguard vorziehen, werden wohl eher auf ihre Kosten kommen. Es soll überarbeitete Versionen von Karten aus Modern Warfare 1-3 geben. Der “Dolphin Dive” (Hechtsprung) soll zurückkehren.

soll zurückkehren. Operator “Roze” soll wieder mit an Bord sein.

soll wieder mit an Bord sein. Das Matchmaking soll grundlegend überarbeitet sein: Gute Spieler sollen seltener in schwere Lobbies kommen.

Wann soll Modern Warfare 2 (2022) erscheinen?

Bisher steht noch nicht einmal fest, ob das nächste Call of Duty-Spiel überhaupt so heißt. Was wir bisher wissen, weil es so vom Publisher Activision angekündigt wurde: Das nächste Spiel des Franchises soll direkt an Modern Warfare (2019) anknüpfen.

Bislang geht man davon aus, dass es Ende Oktober/Anfang November 2022 veröffentlicht werden soll. Es soll für folgende Plattformen erscheinen: Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC.