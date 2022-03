E3 2022 wurde abgesagt

Die E3 war einst das größte Videospiel-Event des Jahres, das von den größten Unternehmen für Blockbuster-Ankündigungen genutzt wurde. Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 bis 2020, als die E3 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt wurde, fand jedes Jahr eine E3-Veranstaltung statt. Die E3 kehrte 2021 als rein digitale Veranstaltung zurück, aber es scheint, dass auch vermeintliche Pläne für eine weitere rein digitale E3 2022 verworfen wurden.

Die physische E3 2022 wurde Anfang dieses Jahres abgesagt, aber Berichte deuteten darauf hin, dass es immer noch Pläne gab, eine digitale Version der Veranstaltung auszurichten, wie es im Jahr 2021 geschah. Unglücklicherweise plant die ESA wohl nun wohl auch keine Online-Version der Messe. Dies wurde ursprünglich von Razers Will Powers auf Twitter bekannt gegeben, wobei ein Folgebericht von IGN die Neuigkeiten bestätigte.

Just got an email… It’s official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this…

— Will Powers 🛫 NYC (@WillJPowers) March 31, 2022