Claire-Darstellerin wünscht sich Resident Evil: Code Veronica Remake

Fans wollen mehr von Clair sehen, was sie mit diesem Remake bekommen würden.

Das Remake von Resident Evil 4 ist vor einem Monat erschienen und setzt die Geschichte von Leon S. Kennedy fort, der sich als junger Polizist in einen hartgesottenen US-Agenten verwandelt hat, aber das Kapitel von Claire Redfield ist noch nicht abgeschlossen. Sie war auf der Suche nach ihrem Bruder in Raccoon City und entkam nur knapp. Claire-Darstellerin Stephanie Panisello schließt sich den Wunsch der Fans an, Claire wieder in Aktion zu sehen und zwar in einem Remake von Resident Evil: Code Veronica.

“Jede Chance, mehr von der Welt zu bekommen und sie zu erforschen, halte ich für besonders und wichtig”, so Panisello gegenüber TheGamer. “Ich weiß, dass es ein Spiel ist, das wahrscheinlich eine zusätzliche Arbeit gebrauchen könnte. Es ist nur eine Frage, ob die Fans das wollen und ob Capcom dazu in der Lage ist. Ich beteilige mich nicht an diesen Dingen. Wenn sie mich anrufen und sagen würden: ‘Hey, Stephanie, es ist soweit.’ Dann wäre ich sofort dabei. Vielleicht eines Tages – ich drücke die Daumen.”

Bei Resident Evil: Code Veronica handelt sich um einen Haupttitel, der nicht nur die Geschichte von Claire und Chris, sondern auch die von Albert Wesker fortsetzt und wird daher von vielen als wichtiges Teil des Puzzles für die Geschichte von Resident Evil 5 angesehen. Schließlich ist Resi5 das Spiel, in dem sowohl Chris als auch Wesker als Protagonist und Antagonist wieder auftauchen.

Neben der Möglichkeit die Lücke zwischen Resident Evil 4 und Resident Evil 5 zu schließen, wünschen sich einige Fans auch ein Remake des Titels, weil sie Claire einfach mögen. Doch ob Capcom wirklich ein Remake dazu in Erwägung zieht, ist noch unklar. Aktuell hat sich Stephanie Panisello für die Netflix-Serie Infinite Darkness wieder mit Nick Apostolides’ Leon zusammengetan und wird in Death Island neben der gesamten Hauptbesetzung auftreten.