Street Fighter 6: Mega-Man-Crossover angekündigt

Capcom hat angekündigt, dass ein neuer Fighting Pass zum Thema Mega Man in Street Fighter 6 erscheinen wird. Der dritte DLC-Kämpfer des Kampfspiels, Ed, wurde letzten Monat in die Liste aufgenommen. Er brachte Änderungen an der Balance von Charakteren wie Jamie, Ryu, Luke und mehr mit sich. Der von Psycho angetriebene Kämpfer wurde auch dem Einzelspielermodus World Tour hinzugefügt. Dort kann man ihn nachts in einer U-Bahn-Station in Metro City antreffen.

Street Fighter 6 hat in den letzten neun Monaten bereits einige Kooperationen mit anderen beliebten Franchises gehabt. Im Sommer gab es eine Zusammenarbeit mit den Teenage Mutant Ninja Turtles, bei der alle vier Schildkröten als Avatar-Outfits in das Spiel integriert wurden. Auch Final Fight, ein weniger bekanntes Beat-em-up-Franchise von Capcom aus den 90er Jahren, kreuzte die Wege von Street Fighter 6. Im Dezember gab es ein weiteres großes Crossover mit dem beliebten Anime und Manga Spy X Family.

Street Fighter 6 hat ein weiteres großes Crossover mit einem der beliebtesten Franchises von Capcom enthüllt: Mega Man. Der brandneue Fighting Pass wurde in einem kurzen Trailer vorgestellt, der alle seine Inhalte enthält, einschließlich seines Kronjuwels: ein 5-teiliges Mega Man-Ausrüstungsset, das von den Avataren der Spieler getragen werden kann. Der Premium-Pass enthält neben dem kultigen blauen Mega-Man-Anzug auch fünf Sticker, drei Titel, drei Musikstücke, ein Emote, einen Bildschirmhintergrund und einen Bilderrahmen. Zusätzlich können die Spieler den Arcade-Klassiker Mega Man von 1995 freischalten: The Power Battle, der im Battle Hub spielbar ist.

Mega Man in Street Fighter 6

Der Online-Battle-Hub-Bereich wird ganz im Zeichen von Mega Man stehen. Das ikonische, in 2D springende Mega-Man-Sprite wird auf den Dachsparren zu sehen sein. Einige Spieler haben ihre Enttäuschung darüber geäußert, dass diese Avatar-Outfits nur von Spieler-Avataren getragen werden können und nicht von Charakteren wie Ryu und Chun-Li. Aufgrund der Vielzahl an Größen und Körpertypen der Charaktere wäre es schwierig, alle Teile der Ausrüstungs-Sets an jeden Charakter anzupassen, ohne dass sie verrutschen oder optische Probleme verursachen. Eine mögliche Lösung wären spezifische Farbvarianten des Crossover-Charakters, die zu den Outfits der einzelnen Charaktere hinzugefügt werden.

Capcom ist sehr daran interessiert, Crossover in Street Fighter 6 zu integrieren. Es wird interessant sein, zu sehen, welche seiner eigenen Franchises als Nächstes in den Kampfspiel-Hit integriert werden. Dragon’s Dogma 2, das lang erwartete Fantasy-Rollenspiel, ist Capcoms nächster großer Release und wird noch in diesem Monat veröffentlicht. Möglicherweise fällt seine Veröffentlichung mit einem entsprechenden Fighting Pass zusammen. Für Street Fighter 6 scheint ein Crossover mit Titeln wie Resident Evil, Devil May Cry und Monster Hunter ein Selbstläufer zu sein, wenn in Zukunft weitere dieser Titel veröffentlicht werden.

Worum geht es in Street Fighter 6?

Street Fighter 6 ist ein Videospiel aus dem Genre der Kampfspiele, das von Capcom entwickelt und veröffentlicht wurde. Es ist der sechste Teil der Street-Fighter-Reihe und erschien weltweit am 2. Juni 2023 für PC, PS5, PS4 und Xbox Series X/S. Der Titel bietet drei verschiedene Spielmodi: World Tour, Fighting Ground und Battle Hub. Im World Tour-Modus können die Spieler eine Story-Kampagne mit verschiedenen Charakteren erleben, die sich in einer offenen Welt bewegen.