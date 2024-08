Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Vermutlicher Veröffentlichungstermin geleakt!

In der Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics werden diverse, zweidimensionale Beat-’em-up-Klassiker auf die aktuelle Konsolengeneration portiert. Leider folgte bis auf viel Bildmaterial noch kein Termin seitens Capcom. Der Titel soll noch dieses Jahr erscheinen. Nun könnte endlich ein Veröffentlichungstermin versehentlich geleakt worden sein.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Der ewig lange Name Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics wird folgende Videospieltitel beinhalten:

The Punisher (1993)

(1993) X-Men: Children of the Atom (1994)

(1994) Marvel Super Heroes (1995)

(1995) X-Men vs. Street Fighter (1996)

(1996) Marvel Super Heroes vs. Street Fighter (1997)

(1997) Marvel vs. Capcom: Clash of the Super Heroes (1998)

(1998) Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (2000)

Wie die ganzen Titel verraten, werden in der Videospielsammlung ein Haufen vieler Videospiel- und Comichelden aufeinander treffen. Hier einer von mehreren Trailern:

Der (un)bekannte Veröffentlichungstermin

Auch wenn der Veröffentlichungstermin für Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics dem breiten Publikum verschwiegen wird, so kommt es natürlich vor, dass der eine oder andere Händler früher Bescheid über den Liefertermin bekommt. So gab es auf der Seite der britischen Kette ShopTo tatsächlich einen Termin zu sehen. Der Veröffentlichungstermin lautete dort, der 22.11.2024. Das Datum klingt zumindest realistisch. Noch realistischer wirkt das Ganze, da der Eintrag kurz darauf wieder gelöscht worden ist. Entweder was das ein Tippfehler oder wir sind tatsächlich Zeuge des Termins geworden.

Wann könnte der Veröffentlichungstermin offiziell werden?

Der Termin könnte von Capcom auf der diesjährigen Gamescom verraten werden. Diese findet übrigens schon in zwei Tagen, also dem 20.08.2024 statt. Nach so vielem Bildmaterial, ist das ein sehr guter Anlass uns endlich einen Termin anzukündigen. Aber sonst sind wir gespannt, was uns die diesjährige Gamescom alles bescheren wird.

Dank Deadpool und Wolverine ist die ganze Welt gerade im Marvel Fieber. Umso verwunderlicher, dass neben mehreren Trailern noch kein Veröffentlichungstermin genannt worden ist. Die zweidimensionale Beat-’em-up-Klassiker-Collection soll für die PS5, die PS4, die Nintendo Switch und auf PC erscheinen.

