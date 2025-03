Monster Hunter Wilds: Server-Wartungsarbeiten & Update 1 – Alle Infos

Nach seinem erfolgreichen Debüt in der Gaming-Welt bereitet sich Monster Hunter Wilds auf das erste große Titel-Update vor. Dieses Update wird am 4. April um 04:00 Uhr veröffentlicht und bringt neue Monster, ein saisonales Event und weitere Inhalte mit sich. Um die neuen Features vorzubereiten, wird es zuvor eine Serverwartung geben, während der einige Online-Funktionen, wie der Multiplayer-Modus, nicht verfügbar sein werden. Capcom informiert die Spieler vorab über diese Auszeiten, damit sie sich darauf einstellen können.

Die Serverwartungen im Rahmen des ersten Titel-Updates sind wie folgt geplant:

31. März um 08:00 Uhr: Mögliche kurzzeitige Serverunterbrechungen.

Mögliche kurzzeitige Serverunterbrechungen. 3. April von 19:00 bis 24:00 Uhr: Vollständige Serverwartung, während der Online-Funktionen nicht verfügbar sind. Anschließend wird das Update freigeschaltet.

Am 31. März sollten die Unterbrechungen minimal sein, während Spieler am 3. April etwa fünf Stunden lang nicht mit Freunden jagen können. Aber keine Sorge – da Monster Hunter Wilds kein rein online-basiertes Spiel ist, können Einzelspieler-Funktionen weiterhin genutzt werden.

Titel Update 1 für Monster Hunter Wilds bald live

Capcom weist außerdem darauf hin, dass Spieler ihre Login-Boni und begrenzten Kopfgelder vor Beginn der Wartung einlösen sollten, da diese während der Auszeit nicht zugänglich sind. Nach Abschluss der Wartung können die neuen Inhalte heruntergeladen werden. Um das Update einzuspielen, müssen Spieler das Spiel beenden und neu starten, sobald die Wartung endet, voraussichtlich um 24:00 Uhr am 3. April.

Viele Spieler warten gespannt auf die vollständigen Patch-Notes zu diesem Update. Bisher hat Capcom jedoch nur die Roadmap für Titel-Update 1 und 2 veröffentlicht, mit einem Überblick über die kommenden Highlights. Während zu Update 2, das für den Sommer geplant ist, noch wenig bekannt ist, gibt es bereits zahlreiche Details zum ersten Update. Sobald Update 1 live ist, werden zwei neue Monster, Mizutsune und Zoh Shia, hinzugefügt.

Zudem wird der Grand Hub eingeführt, ein neuer Treffpunkt für Spieler. Weitere Features, wie das Event Festival of Accord: Blossomdance, starten später im Monat, am 22. April. Trotz der fehlenden vollständigen Patch-Notes gibt es also jede Menge spannende Neuerungen im ersten großen Update von Monster Hunter Wilds.

