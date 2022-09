Die Ringe der Macht ist die erfolgreichste Amazon-Serie

Ganz großes Kino findet momentan auf dem Fernseher statt! Star Wars schickt mit Andor am 21. September den Rebellenanführe Cassian Andor in den Kampf. House of the Dragon konnte vor knapp zwei Wochen endlich wieder die Liebe zur Welt von Game of Thrones entfachen. Selbst Marvel verzeichnete mit She-Hulk einen der bisher wenigen Serien-Erfolge. Mit Herr der Ringe: Die Ringe der Macht betrat nun auch endlich Amazon Prime die TV-Arena. Und das mit überwältigendem Erfolg.

So haben 25 Millionen Nutzer innerhalb der ersten vierundzwanzig Stunden den Serienauftakt gesehen. Damit ist die Mittelerde-Serie die bisher erfolgreichste Serie der ,,Amazon Prime Video”-Geschichte. Um den Erfolg zu feiern, meldeten sich die Verantwortlichen in einem Twitter-Statement:

25 million global viewers in the first 24 hours. Thank you for making #TheRingsOfPower the most watched series premiere on @PrimeVideo. pic.twitter.com/HeKCVNn5hx

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) September 3, 2022