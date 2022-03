“House of the Dragon”: “Game of Thrones”-Prequel startet am 21. August

Game of Thrones - House of the Dragon - (C) HBO, HBO Max

Nach Monatelangen Warten gibt es endlich ein Veröffentlichungsdatum für “House of the Dragon”: Das “Game of Thrones”-Prequel soll ab Sonntag, 21. August 2022 bei HBO Max ausgestrahlt werden. Die neue Serie wird bei uns sehr wahrscheinlich auf Sky Atlantic starten, womöglich sogar am selben Tag.

Wie viele Episoden wird “House of the Dragon” bieten? Insgesamt werden wir in der ersten Staffel zehn Episoden sehen, wie jeden Sonntag ab dem 21. August 2022 auf HBO Max/Sky Atlantic ausgestrahlt werden. Die Prequel-Serie von “Game of Thrones” spielt 200 Jahre vor den Büchern/Originalserie. Dabei basiert “House of Dragons” auf dem Buch “Fire and Blood” von George RR Martin, das die Ereignisse erzählt, die zum Targaryen-Bürgerkrieg führten, der als “Dance of the Dragons” bekannt ist.

Welche Schauspieler besetzen die Rollen in “House of the Dragon”? Die Besetzung umfasst Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen, Paddy Considine als König Viserys Targaryen, Emma D’Arcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen und Graham McTavish als Ser Harrold Westerling.

House of the Dragon: Das erwartet Game of Thrones-Fans

Die Dreharbeiten zur Prequel-Serie wurden im Februar 2022 abgeschlossen. Der Autor der Game of Thrones-Bücher sowie Elden Ring sagte in seinem Blog:

“Ich habe einige Rohschnitte gesehen, und ich liebe sie. Natürlich muss noch viel mehr Arbeit geleistet werden. Spezialeffekte, Farbtiming, Partitur, die ganze Postproduktionsarbeit, aber das Schreiben, die Regie, die Schauspielerei sehen alle großartig aus. Ich hoffe [die Serie], wird euch genauso gefallen wie mir.”

Ob die Serie wirklich das schlechte Ende der achten Staffel von Game of Thrones retten wird? Man wird sehen: Ab dem 21. August 2022 auf HBO Max und hoffentlich auch bei uns auf Sky Atlantic.