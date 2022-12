“House of the Dragon” erreicht “The Elder Scrolls: Skyrim” in diesem Mod

Balerion, Vhagar und Meraxes (House of the Dragon) sind nun als Drachen für The Elder Scrolls: Skyrim als Mod verfügbar.

Eigentlich war es nur eine Frage bis jemand die Drachen von “House of the Dragon” als Mod für The Elder Scrolls V: Skyrim herausbringt. Die Modifikation “Conquest Trio” bringt für das Open-World-Rollenspiel die drei Drachen aus der beliebten HBO-Sequel-Serie zu Game of Thrones ins Spiel. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Was beinhaltet der Mod “HotD Dragons – Conquest” Trio für Skyrim? Die Drachen Vhagar, Balerion und Meraxes ersetzen drei bestehende Drachen im Bethesda-Rollenspiel. Vhagar tauscht gegen Paarthurnax, Balerion gegen Alduin und Meraxes ersetzt den legendären Drachen in der Dawnguard-Erweiterung.

“House of the Dragon”-Feeling in Skyrim als Mod

Der Skyrim-Modder “archlyde123” basierte diese Version des House of the Dragon-Trios auf KaienHashs Original-Game of Thrones- und House of the Dragon-Mods und nahm einige Anpassungen an Flügel- und Kopfproportionen vor, um besser zu den Drachen und Kunstwerken auf dem Bildschirm aus den Shows zu passen, wie PCGamesN.com berichtet.

In der neuen Modifikation für Skyrim wurden die Köpfe der Drachen etwas kleiner, dafür wurden die Drachenschwänze länger. Auch die Flügel der Drachen wurden so geändert, dass sie mehr nach den “House of the Dragon”-Wesen aussehen.

Wo findet man die Modifikation? Du findest den House of the Dragon-Mod auf Nexus Mods. Dazu benötigst du allerdings auch die Texturen von GoT Dragons (A Game of Thrones) oder GoT Dragons 16k – 8k von XilaMonstrr, damit alles richtig aussieht.

Skyrim-Spieler müssen länger auf Nachfolger warten

Manche von uns haben echt schon vergessen seit wann Skyrim spielbar ist. Die Erstveröffentlichung war am 11. November 2011! Nicht einmal Rockstar Games vermag es mehr Versionen von GTA 5 auf den Markt zu bekommen wie Bethesda von Skyrim.

Hier alle Versionen von Skyrim, die jemals erschienen sind:

Titel Plattform The Elder Scrolls V: Skyrim PC The Elder Scrolls V: Skyrim Xbox 360 The Elder Scrolls V: Skyrim PlayStation 3 The Elder Scrolls V: Skyrim Nintendo Switch The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition PC (kostenlos) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Xbox One The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition PlayStation 4 The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition PC (Upgrade) The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Xbox One The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition PlayStation 4 The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Xbox Series X/S The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition PlayStation 5 The Elder Scrolls V: Skyrim VR PlayStation VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR PC (VR) The Elder Scrolls V: Skyrim Alexa

Fans von Skyrim müssen übrigens noch länger auf den Nachfolger, The Elder Scrolls 6, warten. Zwischen den beiden Spielen werden (fast) 20 Jahre liegen!