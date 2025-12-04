Release-Verschiebung: Das nächste Elder Scrolls wird verschoben

Sinan HuemerIch bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Eigentlich hatten Fans gehofft, dass „Skyblivion“ die ambitionierte Fan-Modifikation, die The Elder Scrolls IV: Oblivion mit der Engine von The Elder Scrolls V: Skyrim neu auflegt, noch 2025 fertig wird. Doch ganz frisch gab das Team bekannt: Der Release ist verschoben. 2026 soll es jetzt soweit sein.

Die Macher schreiben, sie bräuchten einfach mehr Zeit, um sicherzugehen, dass „Skyblivion“ den Ansprüchen der Fans gerecht wird.

Also: Kein gieriger Crash-Release dieses Jahr mehr. Dafür lieber ein sauberer, wenn er dann wirklich reif ist.

Was ist erledigt und was fehlt noch?

Der Stand ist gar nicht mal so mies: Laut dem Team sind große Teile bereits fertig. Karte, Spielwelt, viele Städte … der Großteil der Arbeit liegt offenbar hinter ihnen.

Doch: Einige Schlüsselbereiche (darunter Teile der Imperial City) sind noch unvollständig. Außerdem warten sie auf fertiggestellte 3D-Assets und Navigation-„Meshes“ für NPCs und Gegner.

Man wolle lieber nacharbeiten als etwas halbgar abliefern. Was man sich von vielen Studios aktuell wünschen würde. Daher die Entscheidung, den Zeitplan zu verschieben.

Warum die Entwickler lieber auf Qualität setzen statt auf ein verdrehtes Release

Das Team hinter „Skyblivion“ ist mit Herzblut bei der Sache… seit Jahren. Und sie wissen offenbar: Eine halb fertige Spielwelt, Bugs oder unfertige Quests würden am Ende mehr schaden, als eine längere Wartezeit. Und das in einer Zeit, wo Remaster und Neuauflagen zwar im Trend sind… wie etwa das offizielle The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Aber Fans einfach die Schnauze voll haben, erst mit dem zwölften Patch richtig spielen zu können.

Hier geht es nicht nur um Grafik, sondern um authentisches Gefühl, um Atmosphäre, um Hingabe. Und die sollen nicht halb gebacken sein.

Deshalb das Motto: lieber länger, dafür richtig gut.

Für wen „Skyblivion“ trotzdem mehr als interessant bleibt

Wenn du ein Fan der alten „Oblivion“-Zeiten bist, mit all den Quests, der offenen Welt und dem Flair von Cyrodiil… dann könnte „Skyblivion“ genau dein Ding werden:

Eine Neuauflage, aber mit Liebe zum Original und modernem Engine-Unterbau.

Und selbst mit dem offiziellen Remaster auf dem Markt… „Skyblivion“ bleibt ein komplett anderes Erlebnis: keine einfache Grafik-Überholung, sondern eine echte,

grundlegend überarbeitete Neuauflage mit Mod-Wurzeln und Community-Herz.

Wer also bereit ist, noch ein bisschen Geduld aufzubringen, der könnte am Ende mit etwas Besonderem belohnt werden.

Warten lohnt sich meistens

Klar, die Verschiebung ist bitter, gerade nach all den Jahren und Erwartungen. Aber: Ich habe (bei jedem Game) mehr Respekt vor einem Studio, welches willens ist zu warten und das Werk ordentlich fertigzustellen, als mit halbfertigem Produkt an den Start zu gehen.

„Skyblivion“ hat das Potenzial, das zu sein, was „Oblivion Remastered“ inoffiziellerweise nicht leisten kann: ein echter Liebesbrief an Fans, mit Seele, Tiefe und der Hoffnung auf ein Stück Nostalgie. Und das neu interpretiert.

