Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Alle Charaktere erklärt

Am 2. September startete Amazon Primes lang erwartete Serie Herr der Ringe: Die Ringe der Macht endlich. Es dauerte nur vierundzwanzig Stunden, bis die ersten beiden Folgen einen Meilenstein der Unternehmensgeschichte verzeichnen konnten. Schon jetzt bietet die Serie wunderschöne Umgebungen, die genau so aus den ,,Peter Jackson”-Filme stammen könnten. Beeindruckende Actionszenen, die das (vermutete) Budget von Knapp 500 Millionen Dollar der ersten Staffel deutlich machen. Sowie einen tollen Score vom ,,God of War”-Komponisten, der es erneut ermöglicht, in die Welt von Mittelerde einzutauchen.

Doch wer nur die Filmtrilogie der frühen 2000er-Jahre kennt, wird sich zu Beginn wohl noch etwas verloren fühlen. ,,Das ist doch nicht das Mittelerde meiner Kindheit”, höre ich einige von euch sagen. Und genau so ist es auch! In Die Ringe der Macht sind wir so weit von den Ereignissen rund um den Ringkrieg entfernt, wie ein Höhlentroll aus den Mienen Morias von einem duftenden Schaumbad. Wir sehen nicht wiederzuerkennende Umgebungen, fremde Monster und Welten und gar völlig neue Charaktere. Natürlich sind auch die ein oder anderen Bekannten dabei.

Um euch den Einstieg in die sagenhafte Welt des Zweiten Zeitalters zu erleichtern, haben wir für euch daher einen Guide mit den wichtigsten Charakteren erstellt, die in der Serie wichtig sind. Vom herrschaftlichen Halb-Elben Elrond, der einst über Bruchtal herrschen soll, bis hin zur neu eingeführten Nori, die eine weit, weit entfernte Vorfahrin der friedliebenden Hobbits ist.

Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Die Elben

Galadriel

Herr der Ringe: Die Ringe der Macht folgt einem Prinzip, das bereits die Filmtrilogie perfektioniert hat. Wir erleben verschiedene Handlungsstränge, die jeweils eine Gruppe von Personen beleuchtet. Als prominenteste Partei gelten hier sicherlich die weisen Elben. Für Fans der ,,Peter Jackson”-Filme sind jene vermutlich auch am interessantesten, weil wir die Hauptcharaktere schon aus der ersten Trilogien kennen. Allen voran natürlich die Elbin Galadriel, die uns im Dritten Zeitalter als Herrscherin von Lothlorien vorgestellt wird.

In der Serie ist sie hingegen noch nicht die weise Herrscherin, die einst Frodo und die anderen Hobbits auf ihrer Reise unterstützt wird. Nachdem ihr Bruder Finrod vom teuflischen Zauberer Sauron (ja, der Sauron) ermordet und gebrandmarkt wurde, schwört sie Rache. Sie verpflichtet ihr Leben der Suche und Vernichtung des Anhänger Morgoths, der im Geheimen seinen Aufstieg plant. Diese Galadriel ist tausende Jahre jünger als die von Cate Blanchett gespielte Herrscherin in Die Gefährten.. In der Serie sollen wir daher ihren Aufstieg von einer erfahrenen Kriegerin, zur noblen Herrscherin sehen.

Elrond

Der zweite wieder erkennbare Charakter ist der halb Elb, halb Mensch Elrond. Während er im Dritten Zeitalter als Herr über Bruchtal regiert und sowohl Bilbo, als auch Frodo bei ihrer Quest unterstützt, ist er hier noch nicht ganz so weit. Elrond spielt in der Serie vor allem bei der Herstellung der Ringe der Macht eine bedeutende Rolle. Als Anführer kämpft er indes in der Schlacht der Allianz der Elben und Menschen gegen die dunklen Horden Saurons und hilft wiederum bei deren Vernichtung. Ein Ereignis, das wir im Vorspann zu Die Gefährten sehen und auch in der Serie eine zentrale Rolle spielen soll.

In der Serie lernen wir, dass er mit dem Meisterschmied Celebrimbor befreundet ist, der sich für das Schmieden der namensgebende Ringe verantwortlich zeigt. Und zusätzlich als Protagonist in der ,,Shadow of Mordor”-Reihe gegen Orks kämpft.

Gil-Galad

Gil-galad ist ein legendärer Elbenkönig, der über das Reich Lindon herrscht, das im Westen von Mittelerde an der Küste liegt. In jener Region befinden sich auch die Grauen Anfurten, von wo aus die Elben (und auch einige Hobbits und ein Zauberer) nach Aman in den Westen reisen. Es ist auch jenes Gebiet über das Gil-galad herrscht, in dem die Ringe der Macht geschmiedet werden. Nachdem Sauron aus dem Schatten emporgestiegen ist, ist es auch diese Region, die er vorrangig verwüsten möchte.

Gil-galad in der Serie ist ein erhabener Herrscher, dessen größtes Ziel die Bewahrung des Friedens ist. Im Zuge dessen verurteilt er Galadriels Bestrebungen nach dem Bösen zu suchen. Doch selbst der mächtige Elbenfürst spürt, dass das Böse nicht für immer verschwunden ist.

Arondir

Arondir ist ein Elbenkrieger, der für die Serie neu kreiert wurde. Arondir gehört zur Gruppe der Waldelben. Anders als die Hochelben, sind Waldelben eher naturverbunden. Sie leben auf dem Gebiet des späteren Düsterwalds und Lothloriens. In Die Ringe der Macht ist Arondir mit einer Gruppe anderer Waldelben auf einem Wachturm im Süden Mordors stationiert. Ihre Aufgabe ist es über die dort ansässigen Menschen zu wachen, die sie argwöhnisch beäugen.

Denn als der tyrannische Morgoth im Ersten Zeitalter angriff, verbündeten sich die dort lebenden Menschen mit ihm. Damit das nicht erneut passiert, haben die Waldelben einen Wachturm gebaut. Diese Feindseligkeiten zwischen den beiden Gruppen wird bereits in der ersten Folge klar. Blöd nur, dass sich Arondir in die Menschenfrau Bronwyn verliebt hat. Bronwyn lebt in dem kleinen Dorf Tirharad als Heilerin und zieht ihren Sohn Theo alleine groß. Bis die Ankunft eines Monsters aus der Erde ihre bisherigen Leben aus den Bahnen wirft.

Die Zwerge

Prinz Durin IV und Prinzessin Disa

In der zweiten Folge reist Elrond in das Reich der Zwerge, um seinen alten Freund Prinz Durin IV. zu besuchen und um Hilfe zu bitten. Als Sohn von Durin III. ist er der nächste Anwärter für die Königswürde des Zwergenreichs Khazad-dûm. Er ist Prinz über genau jenen Ort, den die Gemeinschaft des Rings viele, viele Jahre später aufsuchen soll. Im Dritten Zeitalter als Moria bekannt, haben die Zwerge Khazad-dûms so tief gegraben, bis sie irgendwann ein schreckliches Übel weckten, das sie alle vernichtete.

In Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist das Zwergenkönigreich hingegen noch ein florierender Ort des Bergbaus und der Schmiedekunst. Statt Höhlentrolle und Balrogs, gibt es zahlreiche Zwergenfamilien und erstmals sogar auch Frauen. Darunter auch Durins Ehefrau Prinzessin Disa. Sie ist nicht nur die erste in einer Tolkien-Verfilmung eingeführte Zwergin, sondern verfügt auch über eine wunderschöne Singstimme, mit der sie dem Berg seine Geheimnisse entlockt.

Die Harfüße

Die Harfüße sind in Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Vorfahren der friedliebenden Hobbits. Während sie über die gleiche Schuhgröße und Fußbehaarung verfügen, unterscheiden sie sich ansonsten in vielen Punkten von den späteren Hobbit, die niemals auf Abenteuer aus sind. In der Serie dient uns dabei vor allem Nori Brandyfuß als Einstiegspunkt für die Gruppierung, die von J.R.R. Tolkien lediglich am Rand erwähnt wurde.

So gelten die Harfüße als scheue Wesen, die sich vor Monstern und wilden Tieren am liebsten verstecken. Wir lernen sie als Waldmenschen kennen, die in kleinen Verschlägen in der Natur ein nomadisches Leben leben. Doch wie in jeder bisherigen Tolkien-Verfilmung, deuten die ersten beiden Folgen schon jetzt auf eine größere Rolle für Nori Brandyfuß hin. Denn eines Nachts schlägt ein Meteorit ein, in dem sich ein fremder Mann befindet. Es ist Noris Aufgabe zu verstehen, wer der mysteriösen Mann sein könnte.

