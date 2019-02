Das japanische Videospiele-Magazin Famitsu hat die Charts der am meisten erwarteten kommenden Games veröffentlicht. Dabei sieht die Liste nach den Neuerscheinungen von Kingdom Hearts 3 und Resident Evil 2, welche bisher immer in den Top 5 waren, plötzlich neu aus. Doch am Spitzenplatz ist weiterhin Final Fantasy 7 Remake.

Und diesen ersten Platz in den „Most Wanted“ der Japaner wird Final Fantasy 7 Remake wohl noch eine Weile einnehmen. Aber dazu später, etwas mehr. Den zweiten Platz übernimmt – mit knappen Vorsprung – Animal Crossing, welches noch dieses Jahr für den Nintendo Switch erscheinen wird. Dahinter auf Platz 3 befindet sich Devil May Cry 5, welches bereits nächsten Monat erscheinen soll. Bisher gab es jedoch noch keine Gold-Meldung – welche uns erreicht hätte. Warten wir also den Release nach dieser Meldung über die PC-Version des Spiels noch ein wenig ab.

Natürlich nicht uninteressant, aber wenig überraschend: Im gesamten Ranking finden sich nur Nintendo Switch und PlayStation 4-Titel. Die Abfrage wurde zwischen dem 10. und 16. Januar durchgeführt.

Most Wanted aus Japan (Famitsu):

01. [PS4] Final Fantasy VII Remake – 647 Stimmen

02. [NSW] Animal Crossing – 384

03. [PS4] Devil May Cry 5 – 378

04. [NSW] Dragon Quest XI S – 323

05. [PS4] Super Robot Wars T – 294

06. [PS4] Catherine: Full Body – 273

07. [NSW] Bayonetta 3 – 260

08. [NSW] Fire Emblem: Three Houses – 231

09. [NSW] Shin Megami Tensei V – 204

10. [NSW] Ushiro – 196

11. [PS4] Code Vein – 173

12. [PS4] Dead or Alive 6 – 171

13. [PS4] LoveR – 154

14. [PS4] Sekiro: Shadows Die Twice – 141

15. [NSW] Super Robot Wars T – 137

Die Final Fantasy 7 Remake-Geschichte…

Wie wir letztes Jahr berichtet haben soll das FF 7 Remake noch vor dem 35. Geburtstag von Final Fantasy veröffentlicht werden. Wer sich jetzt fragt wann das genau sein soll: Spätestens 2023! Die Entwicklung verzögerte sich um satte zwei Jahre, weil Square Enix dem anfänglichen Entwicklerteam CyberConnect2 den Titel wegnahm, nachdem man ihre Arbeit als „unbrauchbar“ abstempelte und in den Reißwolf schmetterte. (Oder so.) Man übergab die Entwicklung des Remakes einen anderen Studio.