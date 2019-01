Als Gamer kennen wir dieses Spielchen schon zu gut: Releaseverschiebung wegen Qualitätssicherung. Releaseverschiebung weil wir nicht damit rechnen konnten das wir unsere Bugs noch wegbekommen, bevor wird das Spiel ins Presswerk schicken. Egal was nachher noch kommen mag, wir kennen es. So dürfte sich nun auch Devil May Cry 5 verschieben!

Der Capcom-Titel erscheint laut SteamDB für den PC erst am 7. Mai 2019. Das wäre eigenartig, weil Capcom erst Resident Evil 2 (DailyGame-Test 10/10) als Multi-Plattform-Titel für alle Systeme gleichzeitig ausgeliefert hat. Kommt also nur die PC-Version von Devil May Cry 5 später? Was hätte das für einen Sinn? Offiziell haben wir noch keine Meldung das der Titel den Gold-Status erreicht hat. Wenn es sich nicht um einen Fehler handelt, dann werden wir wohl bald erfahren, ob der Releasetermin am 8. März gehalten werden kann.

Immerhin erscheint eine Demo-Version im Februar. Wir bleiben dran!