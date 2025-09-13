Resident Evil Requiem im Vergleich: So unterscheidet sich Switch 2 von der PS5

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Capcom hat den zweiten offiziellen Trailer zu Resident Evil Requiem veröffentlicht und dabei auch die Plattformen bestätigt. Das Survival-Horror-Spiel erscheint am 27. Februar 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows PC. Obwohl auch eine PS4-Version gemunkelt wird.

Besonders spannend: Erstmals zeigte Capcom auch echtes Gameplay direkt von der Switch 2. Der Vergleich mit dem Material von der PS5 sorgte sofort für Diskussionen – wie groß sind die Unterschiede wirklich?

Wie läuft Resident Evil Requiem auf der Switch 2?

Laut dem gezeigten Trailer ist die Switch-2-Version auf 1080p bei 30 FPS begrenzt. Dazu kommen sichtbare Abstriche bei Effekten und Details:

Weniger globale Beleuchtung

Reduzierte Schattendichte

Einfachere Reflexionen

Weniger detaillierte Haar-Darstellung

Geringere Textur-Schärfe

Abgeschwächte Post-Processing-Effekte

All diese Anpassungen sind nötig, um das Spiel auf Nintendos Hybridkonsole stabil laufen zu lassen. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass Resident Evil Requiem nativ auf der Switch 2 läuft.

Was bietet die PS5-Version im Vergleich?

Die PlayStation 5-Version von Resident Evil Requiem zielt auf 60 FPS bei höherer Auflösung ab. Durch die stärkere Hardware sind Schatten dichter, Texturen schärfer, und die Beleuchtung wirkt deutlich realistischer.

Gerade in einem Horror-Spiel wie Resident Evil spielt Atmosphäre eine große Rolle. Auf der PS5 profitiert man also von einer intensiveren Optik, während die Switch 2 eine abgespeckte, aber spielbare Variante liefert.

Bedeutet das einen Rückschritt für Switch 2-Spieler?

Nicht unbedingt. Dass Capcom überhaupt eine native Switch 2-Version entwickelt, zeigt, dass Nintendo-Spieler ernst genommen werden. Zum Vergleich: Auf der alten Switch erschienen Spiele wie Resident Evil Village nur über Cloud-Streaming.

Mit der Switch 2 ist nun ein vollwertiges Spielerlebnis möglich, auch wenn es technisch abgespeckt ist. Für unterwegs oder im Handheld-Modus könnte die Version sogar attraktiver sein als auf stationären Konsolen.

Welche weiteren Resident Evil-Spiele kommen für Switch 2?

Neben Requiem hat Capcom bestätigt, dass auch Resident Evil 7 und Resident Evil Village auf die Switch 2 portiert werden. Damit wächst die Survival-Horror-Bibliothek von Nintendo erheblich und bietet Fans die Möglichkeit, gleich mehrere Meilensteine der Reihe nachzuholen.

Das ist ein klares Signal: Capcom will Nintendo-Spieler dauerhaft in die Resident Evil-Zukunft einbinden und nicht länger nur sporadisch bedienen.

