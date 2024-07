Harry Potter: Quidditch Champions enthüllt vier spielbare Charaktere

Es wurde bestätigt, dass im kommende Spiel Harry Potter: Quidditch Champions Harry Potter, Draco Malfoy, Cho Chang und Ron Weasley als spielbare Charaktere verfügbar sein werden.

Quidditch Champions ist ein Sportspiel, das auf dem gleichnamigen Wettkampfsport der Zaubererwelt basiert. In diesem Spiel fliegen die Spieler auf Besen und versuchen, ballähnliche Objekte durch Ringe zu werfen, während der Sucher des Teams den Goldenen Schnatz fangen muss. Quidditch ist der beliebteste Sport der Zaubererwelt und erfreut sich entsprechend auch bei den Harry-Potter-Fans großer Beliebtheit. Quidditch konnte auch schon in einigen anderen Titeln aus dem Harry Potter-Universum gespielt werden, darunter Harry Potter: Quidditch-Weltmeisterschaft für die PS2.

Im Gegensatz dazu ließ das 2023 erschienene Open-World-Action-RPG Hogwarts Legacy Quidditch aus. Fans haben wiederholt gefordert, dass Quidditch als DLC hinzugefügt wird, aber es scheint, dass dies nicht in Planung ist. Stattdessen wird Quidditch Champions die Lücke füllen, wenn es am 3. September auf mehreren Plattformen erscheint.

Warner Bros. hat heute einen neuen Trailer für Harry Potter: Quidditch Champions veröffentlicht. Der Trailer zeigt einige Spielmodi und Funktionen des Spiels, einschließlich der bestätigten spielbaren Charaktere Harry Potter, Draco Malfoy, Cho Chang und Ron Weasley. Harry und Ron repräsentieren Gryffindor, Draco repräsentiert Slytherin und Cho repräsentiert Ravenclaw. Es ist möglich, dass weitere bekannte Charaktere im Spiel erscheinen, aber bisher wurden keine weiteren Namen bekannt gegeben.

Spieler von Quidditch Champions haben auch die Möglichkeit, eigene Charaktere zu erstellen und anzupassen. Die Anpassungsoptionen umfassen verschiedene kosmetische Gegenstände, die im Spiel freigeschaltet werden können. Darüber hinaus können die Spieler unterschiedliche Besen auswählen, die jeweils verschiedene Werte haben. Diese Anpassungen erfordern sorgfältige Überlegungen, um im Spiel erfolgreich zu sein.

Harry Potter: Quidditch Champions wird verschiedene Quidditch-Austragungsorte bieten, einschließlich des berühmten Spielfelds von Hogwarts. Die Spieler können in diesen Arenen im Einzelspieler-Karrieremodus und in Online-Wettkampfmodi antreten. Dadurch wird sichergestellt, dass es für Harry-Potter-Fans viel zu erleben gibt, sobald das Spiel am 3. September veröffentlicht wird.