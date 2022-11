PlayStation 6: PS6-Release nicht vor 2027, so Sony

Die PS5 wird wohl insgesamt 7 Jahre im Hauptfokus stehen, danach könnte bald eine PlayStation 6 (PS6) folgen.

2027 – das Release-Jahr für die Sony PlayStation 6 (PS6)? Nun, so einfach ist die Antwort nicht. Die PS6 kommt, aber nicht vor mindestens 2027. Diese Veröffentlichungsdaten stammen aus dem britischen CMA-Bericht, der aktuell veröffentlicht wurde.

Was passiert nach dem Deal zwischen Activision-Blizzard und Microsoft? Dazu gab es schon einige Berichte in letzter Zeit, da die Fusion weltweit halten muss. Sony ist natürlich der Ansicht, dass der Deal nicht gut für sie ist. In einem 22-seitigen CMA-Dokument heißt es, dass Sony “fest daran glaubt, dass die Transaktion dem Wettbewerb, den Branchenteilnehmern, der Innovation und den Verbrauchern schaden wird.”

Microsoft sieht die Sache naturgemäß anders und sagt, dass die Fusion “grundsätzlich wettbewerbsfördernd ist, weil sie den Wettbewerb in einem Markt verstärkt, der lange Zeit von Sony dominiert wurde.” Dabei gab Microsoft sogar zu, dass die exklusiven PlayStation-Spiele (First Party Games) von “besserer Qualität sind”. Ein gutes Beispiel dafür dürfte das wohl kürzlich erschienene God of War Ragnarök sein.

PlayStation 6 ohne Call of Duty-Exklusivrechte

Im Dokument, dass von der britischen Regierung veröffentlicht wurde, gibt es einige sehr interessante Aussagen von Sony und Microsoft.

“Microsoft hat angeboten, die Spiele von Activision weiterhin nur bis 2027 auf PlayStation verfügbar zu machen”, und fügte hinzu, dass 5 Jahre “ein absolut angemessener Zeitraum” sind, um Ersatz für Call of Duty zu finden.

“Zu dem Zeitpunkt, als SIE die nächste Generation seiner PlayStation-Konsole auf den Markt brachte (was voraussichtlich um XXX herum erfolgen wird), hätte es den Zugang zu Call of Duty und anderen Activision-Titeln verloren, was es extrem anfällig für Verbraucherwechsel und eine anschließende Verschlechterung seiner Wettbewerbsfähigkeit machen würde”, so die Antwort von Sony.

Sony hat also schon eine grundlegende Richtung vorgegeben, wann der PlayStation 6 Release stattfinden wird. Die Aussagen des Berichts bestätigen, dass es bis mindestens 2027 dauern wird, bis die PS6 erscheint.

Nächste Xbox-Generation besser gerüstet für den PlayStation 6 Release?

Grundlegend muss man festhalten, dass sich Xbox nicht unbedingt wegen Call of Duty oder anderer AAA-Videospiel-Marken für Activision-Blizzard interessiert. Die “Wahrheit” sieht etwas anders aus: Candy Crush. Xbox-Chef Phil Spencer enthüllte vor einer Woche den wohl “wichtigsten Grund” für den 69-Milliarden-US-Dollar-Deal.

Ob der Deal wirklich klappt werden wir erst in den nächsten Monaten erfahren. Ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass die Übernahme im 2. Halbjahr 2023 abgeschlossen sein wird.