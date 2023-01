PS6: Spiele-Entwicklung für große Launch-Titel starten 2023

PlayStation 6 Fakten

Es ist wenig verwunderlich, aber große Videospiel-Produktionen dauern Jahre. Viele Jahre. Manche Spiele schaffen es sogar, um Jahre “verschoben” zu werden. Beispiele gibt es dafür genug und damit meine ich nicht die “Meister dieser Klasse” wie Skull and Bones oder Duke Nukem Forever. Nachdem die PS5 bereits im dritten Jahr ist, kann man davon ausgehen, dass PS6 Spiele bereits in Arbeit sind. So sieht es zumindest ein Branchenanalyst.

Videospiele-Entwicklungen dauern immer länger: Ein Branchenexperte hat behauptet, dass die Entwicklungszyklen für Games-Titel mittlerweile so lang sind, dass ein Projekt mit großem Budget, wenn es heute gestartet würde, wahrscheinlich während der PlayStation 6-Ära veröffentlicht wird. Das dauert.

Jason Schreier von Bloomberg schreibt auf Twitter:

Schlüsselt man die Rechnung von Schreier auf, dann dürfte er Recht behalten. Zwischen der ersten PlayStation-Konsole und PS2 lagen sechs Jahre. Zwischen PS2 und PS3 ebenfalls. Zwischen PS3 und PS4 verlängerte sich die Zeit um ein Jahr, also 7 Jahre. Die PS5 erschien sieben Jahre nach dem Launch der PlayStation 4. Mit dieser Rechnung dürfe die PlayStation 6 möglicherweise im Jahr 2027 veröffentlicht werden.

Die Produktion eines AAA-Videospiels kann man auf vier bis sechs Jahre einschätzen. Damit würde sich der “Fun Fact” von Schreier durchaus als realistisch einstufen lassen.

Fun fact: Video game production cycles have gotten so long that if a big-budget game studio started working on a brand new project today, it would likely be for the PlayStation 6

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 2, 2023