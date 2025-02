Everwild: Phil Spencer gibt seltenes Update zum verschollenen Xbox-Spiel

Seit seiner ersten Ankündigung im Jahr 2019 ist Everwild von Rare (Sea of Thieves) ein ungelöstes Mysterium für viele Xbox-Fans. Das Spiel, das als Xbox-Exklusivtitel gilt, wurde mit einem faszinierenden Trailer vorgestellt, aber seitdem gab es nur wenig neue Informationen. Jetzt hat Phil Spencer, der Xbox-Gaming-Chef bei Microsoft, endlich ein seltenes Update gegeben und das Fortschreiten des Projekts bestätigt.

Everwild sollte eigentlich ein kreatives, fantasievolles Abenteuer bieten, das von der renommierten Spieleschmiede Rare entwickelt wird. Bereits in den ersten Trailern beeindruckte das Spiel mit einer einzigartigen Art Direction und einer offenen Welt voller Magie und Geheimnisse. Doch nach den ersten Enthüllungen blieb es still um das Spiel. Was ist seitdem passiert?

Werbung

Phil Spencer gab in einem Interview mit dem „Xbox Era“-Podcast zu, dass Rare Fortschritte mache. „Ich habe das Team bei Rare kürzlich besucht und es ist schön zu sehen, wie sie mit ‚Everwild‘ vorankommen“, so Spencer. Er betonte, dass es wichtig sei, dem Team die nötige Zeit zu geben, um das Spiel richtig zu entwickeln. Immerhin sei dies eine der am meisten erwarteten Spiele innerhalb von Xbox, und Spencer zeigt sich optimistisch.

Warum ist Everwild bisher nicht erschienen?

Gerüchten zufolge hatte das Entwicklerteam 2021 beschlossen, die Entwicklung von Everwild praktisch neu zu starten. Dies könnte erklären, warum die Veröffentlichung immer weiter verschoben wurde. Laut internen Quellen war die Neugestaltung des Spiels eine wichtige Entscheidung, um die Vision hinter Everwild richtig umzusetzen. Das Ziel war ursprünglich, das Spiel 2024 zu veröffentlichen. Nachdem 2025 bereits einige Xbox-Projekte veröffentlicht werden, könnte es sich vielleicht nächstes Jahr endlich ausgehen.

Stress wird keiner gemacht: Phil Spencer selbst zeigt sich zuversichtlich und gibt den Entwicklern die Freiheit, ihre kreative Arbeit fortzusetzen. In der Zwischenzeit bleibt Everwild eines der am meisten erwarteten Projekte bei Xbox, auch wenn Fans noch einige Jahre auf die endgültige Veröffentlichung warten müssen.

Everwild befindet sich bei Rare in Entwicklung.