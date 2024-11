GTA 6-Fans sind sich sicher: Trailer 2 werden wir heuer nicht sehen

Fans von Grand Theft Auto schielen nach dem nächsten Spiel, immerhin erschien GTA V „erstmals“ 2013 für PS3 und Xbox One. Es folgten Versionen für PS4, Xbox One, Windows PC, PS5 und Xbox Series X/S. Nach mehr als einer Dekade haben wir von GTA Online genug. Die Fan-Gemeinde schielt auf GTA 6, genauer gesagt auf „Trailer 2“, den nicht viele mehr für 2024 erwarten.

Vor 11 Monaten bekamen GTA-Fans endlich das erhoffte Lebenszeichen von GTA 6 in Form eines Trailers. Dieser zeigte quasi alle bekannten Leaks. Zwei Protagonisten und die Rückkehr zu Vice City. Seitdem möchten quasi alle mehr über Grand Theft Auto 6 erfahren. Doch Rockstar Games schweigt.

GTA 6-Fans beerdigen „Trailer 2“ für das Jahr 2024

Kommt doch noch das Christkind für Fans der Action-Reihe? Eher nicht. Auf ResetEra gibt es eine aktuelle Umfrage, ob wir den zweiten Trailer noch dieses Jahr zu sehen bekommen. Das Voting hat richtig Fahrt aufgenommen, dabei denken fast Zweidrittel der Umfrageteilnehmer, dass wir im November/Dezember 2024 keinen weiteren Trailer zu Grand Theft Auto 6 erleben werden.

Es gibt allerdings auch Optimisten in einem anderen Thread. Der ResetEra-Nutzer „Oghusen“ meint, dass auch für Red Dead Redemption 2 jedes Jahr ein Trailer gemacht wurde. Also warum nicht die gleiche Behandlung für GTA 6? Das leuchtet natürlich ein, aber ob der Optimismus belohnt wird? Auch „Magic-Man“ schlägt in die selbe Kerbe: „Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Rockstar uns über ein Jahr lang nichts zeigt. Wir werden schon was kriegen.“

Der „Fakten-Check“ puncto Red Dead Redemption 2 legt sogar nahe, dass wir den zweiten GTA 6-Trailer im Dezember erhalten dürften:

Ankündigungstrailer (20. Oktober 2016)

Rockstar Games kündigte das Spiel offiziell an und veröffentlichte einen ersten kurzen Trailer.

Dieser Trailer führte die Spieler tiefer in die Geschichte von Arthur Morgan und der Van-der-Linde-Bande ein und zeigte die Atmosphäre des Spiels.

Hier bekamen die Fans mehr Einblicke in die Charaktere, die Hintergrundgeschichte und die Konflikte der Bande.

Dies war der erste Blick auf das Gameplay, bei dem Spieler das Leben und die verschiedenen Aktivitäten in der offenen Welt sehen konnten.

Der zweite Gameplay-Trailer zeigte noch detaillierter die Interaktionen, das Kampf- und Missionssystem und die riesige Welt, die die Spieler erwarten würde.

Nur eine Woche vor der Veröffentlichung brachte Rockstar einen letzten Trailer heraus, der die Spannung vor dem Launch nochmal anheizte.

Wenn sich Rockstar Games also treu bleibt, dann werden wir noch dieses Jahr einen weiteren GTA 6-Trailer zu sehen bekommen. Auch wenn dies die Fangemeinde auf ResetEra anders sieht.