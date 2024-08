Red Dead Redemption 2: Mehr als 65 Mio. verkaufte Einheiten

Wie erfolgreich ist RDR2? Die Verkaufszahlen des epischen Wild-West-Abenteuers Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games haben die 65-Millionen-Marke überschritten. Damit verkaufte sich der Western-Epos innerhalb der letzten 3 Monate rund 1 Million Mal.

Warum uns das beeindruckt hat? Nun, der Multiplayer-Modus des Spiels, Red Dead Online, wird seitens Rockstar nicht mehr unterstützt – aufgrund mangelnden Erfolgs. Trotzdem bleibt vor allem der Einzelspieler-Modus sehr beliebt und lockt immer wieder neue Spieler an. Kostenlose Outfits und monatliche Boni haben sicherlich dazu beigetragen.

Folge uns bei Google News

Red Dead Redemption 2: Verkaufszahlen sind hoch, aber nichts gegen GTA 5

Das letzte „neue Spiel“ von Rockstar Games, RDR2, ist bereits seit Längeren eines der meistverkauften Videospiele aller Zeiten. Es muss sich nur von PUBG (das mittlerweile kostenlos ist), Pokémon Rot/Grün/Blau/Gelb, Wii Sports, Tetris (EA-Version), Minecraft und natürlich GTA 5 geschlagen geben.

Wie steht es um Grand Theft Auto 5? GTA 5 hält sich konstant bei 200 Millionen verkauften Einheiten. Dies ist dieselbe Zahl wie am Ende des letzten Quartals, ohne signifikante Änderungen.

Was gibt es Neues bei Take-Two?

In den finanziellen Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025, das am 30. Juni 2024 endete, erreichten die Nettobuchungen 1,22 Milliarden Dollar. NBA 2K24 und die Grand Theft Auto-Serie trugen am meisten zu diesen Zahlen bei.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

Diese Ausgaben, die 83 Prozent der Nettobuchungen ausmachen, sind rückläufig, was sich auch auf Grand Theft Auto Online und NBA 2K auswirkt. Übrigens gab es im selben Bericht auch eine Bestätigung zum Release-Fenster von GTA 6, dass nach wie vor im Herbst 2025 erscheinen soll.

Rockstar Games bleibt weiterhin einer der wichtigsten Videospiele-Entwickler der Welt, und die Verkaufszahlen von Red Dead Redemption 2 zeigen die Beliebtheit und den Erfolg, auch wenn dieser Titel bereits seit 5 Jahren am Markt ist.